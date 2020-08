Wolff heroverweegt rol als teambaas: ‘Het eist zijn tol’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst bij het team, maar de onderhandelingen verlopen ‘positief’. Hoewel hij ‘veel factoren’ ziet waardoor hij in de Formule 1 wil blijven, overweegt hij wel een andere rol binnen het team: “Het eist zijn tol.”

Wolff is al sinds 2013 teambaas van het succesvolle Mercedes, dat onder zijn leiding al zes keer de constructeurstitel pakte. Net als het contract van Lewis Hamilton verloopt ook het contract van de Oostenrijker, die wel al aan het onderhandelen is over zijn toekomst bij het team. Volgens hem verlopen de gesprekken met Mercedes-ceo Ola Kallenius goed en hij ziet geen reden om niet verder te gaan met het team.

Lees ook: Mercedes maakt 180 graden draai: gaan toch Concorde Verdrag tekenen

“Ik heb echt jarenlang genoten van deze rol in de Formule 1 en de discussies die we voeren zijn erg goed”, zegt Wolff. “Ik ben blij dat mijn relatie met Ola waarschijnlijk niet beter kan. We spreken elkaar bijna dagelijks en er zijn veel factoren waardoor ik in de Formule 1 wil blijven. Aan de andere kant eist het zijn tol en dat neem ik mee in mijn overwegingen. Maar zoals het er nu naar uitziet is er geen reden om niet door te gaan met Mercedes, we zullen uitzoeken in welke rol dat zal zijn”, zo hint Wolff naar een mogelijke stap terug binnen het team.

Toekomst Hamilton

Op de vraag of het dus mogelijk is dat hij straks niet meer de teambaas zal zijn, antwoordt hij: “Dat hangt af van de discussies tussen mij en Ola. We willen het beste voor het team en dat het team blijft bloeien. Zoals ik al heb gezegd, ik geniet van mijn rol binnen het team en het is mijn plan om door te gaan. Ik geniet van wat ik doe. Ik geniet er vooral van omdat ik graag samenwerk met de mensen die binnen het team zitten.”

“Wat dat voor de toekomst betekent, dat is een besluit dat ik samen met mijn vrouw en Ola moet nemen”, vervolgt Wolff. “Dat betekent niet dat ik er straks niet meer als teambaas werk of dat ik niet in een andere rol verder ga, maar het betekent dat ik er gewoon over denk”, aldus de Oostenrijker.

Lees ook: Hamilton rekent op spannend gevecht met Verstappen tijdens de race

Hamilton heeft benadrukt dat hij zijn toekomst bij Mercedes pas vast wil stellen als er wat bekend is over de toekomst van Wolff bij het team. Wolff vindt echter dat Hamilton zich meer op zichzelf moet focussen. “Het is vleiend dat hij zegt dat het afhangt van wat ik doe, maar ik denk dat hij mij niet nodig heeft “, zegt Wolff. “Hij heeft een geweldig team dat hem altijd zal steunen. Ik wil echter niet het idee geven dat ik zal vertrekken, want dat is niet het geval”, besluit hij.