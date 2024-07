Lando Norris eist excuses van Max Verstappen voor de aanvaring die beiden zondag hadden in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk. Voormalig F1-coureur en tv-analist David Coulthard ziet dat niet snel gebeuren. “Excuses van Verstappen? De hel zal eerder bevriezen”, meent hij.

Max Verstappen kreeg zondag voor zijn aandeel in de crash van de stewards een tijdstraf van tien seconden plus twee strafpunten op zijn superlicentie. Beide coureurs kwamen in bocht 3 van de Red Bull Ring met elkaar in aanraking, nadat Norris in de ronden daarvoor al tweemaal vergeefs een inhaalpoging had gewaagd. Verstappen leidde op dat moment de race, vlak voor Norris. Beiden moesten na het incident de pits opzoeken met een lekke band. Norris zei na afloop dat hij zijn respect voor Verstappen zou verliezen als er geen excuses zouden volgen.

VIDEO: De crash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk

David Coulthard ziet het niet zover komen, vertelde hij na de Oostenrijkse GP. “Ik denk dat de hel eerder bevriest”, reageerde de Schot tegenover Channel 4. “Max zal zeggen: ‘Ik was aan het racen’. Dit is de eerste keer dat Lando meemaakt hoe het is om wiel-aan-wiel te racen, weekend in, weekend uit. We weten hoe het was toen Lewis Hamilton wiel-aan-wiel ging met Max. Max is een van de moeilijkste racers, om hem te verslaan moet je hem evenaren.”

‘Vermijdbare incidenten’

Volgens Coulthard waren beide coureurs debet aan het incident. “Er was dat contact bij het ingaan van de bocht. Daarna was er contact zodra ze door de apex gingen, allebei met lekke banden en schade. Het waren vermijdbare incidenten voor allebei. Het heeft ze allebei veel punten gekost.”

“Lando zal klagen dat Max naar links bleef komen en beweren dat hij werd geknepen. En dat mag je nu eenmaal niet doen tijdens het remmen. Kijk, Max heeft Lando zeker over de baan geduwd. Als er een vangrail was geweest, dan zouden ze er allebei vanaf zijn geramd. Maar ik snap dat Max zal zeggen: ‘Wacht even, hij had verder naar buiten kunnen gaan’. Echter, de stewards hebben ernaar gekeken en hebben Max de sanctie opgelegd.”

Komende zondag is de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone en komen Verstappen en Norris elkaar weer tegen.

