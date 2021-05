Met een sterke inhaalrace pakte Fernando Alonso in Portugal weer waardevolle punten. Maar Alonso beseft dat hij zeker de komende twee raceweekenden in Barcelona en Monaco beter voor de dag moet komen tijdens de kwalificatie om zijn stijgende lijn door te trekken.

De Spaanse herintreder is tevreden over zijn seizoenstart. “In drie races ben ik een keer uitgevallen en heb ik twee keer punten gepakt, veel meer kan ik niet wensen”, vertelt hij in een videogesprek met de internationale media, waaronder FORMULE 1. “Ik moet nog wennen aan de auto en het team. Het is een goed begin, maar het moet beter. Dat ik meer punten pak, terwijl ik me nog aan het verbeteren ben, is goed nieuws.”

“Het zal nog wel wat meer tijd nodig hebben”, vervolgt Alonso. “Elk weekend ontdekken we nog dingen, op verschillende circuits en onder verschillende omstandigheden. We moeten de auto beter doorgronden en ook blijven leren van onze concurrenten. Ik leer steeds beter met de auto om te gaan. Elke ronde voel ik me meer op mijn gemak en leer ik bij. Er beginnen automatismen in te slijten, aanpassingen op het stuurwiel bijvoorbeeld.”

Lees ook: Alonso geniet van snelheid Alpine: ‘Blijven graag vechten met McLaren en Ferrari’

In Portugal kon Alonso ook aardig oefenen met inhalen. “Hoe je het gat dicht rijdt, hoe je de batterij oplaadt en inzet en hoe je DRS kunt gebruiken”, somt hij de opgedane kennis op. En hij is blij dat hij nu niet meer in een strijd was gewikkeld met Williams en Alfa Romeo, maar het kon opnemen tegen Ferrari, AlphaTauri en McLaren. “Het waren leuke gevechten, ik heb me vermaakt”, zegt Alonso. “De auto was veel competitiever. Het was ons beste weekend tot dusver. Waarom het in de kwalificatie minder ging is een beetje een mysterie, maar over het algemeen hebben we een stap vooruit gezet.”

In de kwalificatie bleef Alonso op de dertiende plaats steken, terwijl teamgenoot Esteban Ocon als zesde van start ging. De streep passeerden ze in slagformatie als zevende en achtste. “Ik heb wat extra huiswerk te doen”, erkent Alonso. “Ik moet me nog beter thuis voelen in de auto, met name tijdens de kwalificatie. Hier kon ik me in de race herstellen, maar in Barcelona of Monaco heeft een zwakke kwalificatie grotere gevolgen voor de rest van het weekend, omdat inhalen daar moeilijker is.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Alonso denkt dat hij vooral in de kwalificatie nog wat kan en moet vinden.

Volgens Alonso is het probleem niet om snelle tijden te rijden, maar om sneller op gang te komen. “Het is geen kwestie van de banden optimaal weten te benutten, want in de vrije trainingen heb ik de snelheid wel. Het gaat meer om de veranderende omstandigheden, wanneer er minder of meer grip is. Daar moet ik op bedacht zijn en snel reageren. In de kwalificatie heb je geen tijd om meerdere rondes te doen en in je ritme te komen, je moet er meteen staan.”

Alonso noemt het fijn dat Pirelli hardere banden had meegenomen naar Portugal, zodat de coureurs de hele race konden pushen. “Een heel andere manier van racen dan in Bahrein bijvoorbeeld”, verklaart hij. “In Imola was dat ook al zo, maar speelde de regen parten. Of Pirelli minder behoudend moet zijn met de bandenselectie? Het is lastig om een goede balans te vinden. Als coureur wil je elke ronde voluit kunnen gaan. Voor de toeschouwers kunnen meer slijtage en meer pitstops juist interessanter zijn. Het ene weekend zullen de banden dus aan de harde kant zijn en het andere aan de zachte kant. Het is aan ons om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.”

Lees ook: Ocon denkt dat Alpine het Ferrari en McLaren nog lastig kan maken: ‘We kunnen nog meer uit de auto halen’