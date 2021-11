Formule 1-baas Stefano Domenicali is blij om te zien dat Formule 2-coureur Guanyu Zhou volgend jaar op de Formule 1-grid te zien staan. Hij is ervan overtuigd dat de ‘ongelooflijk getalenteerde’ Chinees zijn fans zal vermaken in 2022.

Guanyu Zhou wordt in 2022 de teamgenoot van Valtteri Bottas bij Alfa Romeo, dat afscheid neemt van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. Zhou is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2 en heeft zicht op de titel, maar moet daarvoor wel rookie Oscar Piastri verslaan. Hij heeft dan wel een achterstand van 36 punten goed te maken met twee raceweekenden te gaan. Piastri weet in ieder geval dat hij in 2022 niet in de Formule 1 rijdt, maar heeft wel alvast de reserverol gekregen bij Alpine.

De komst van Zhou kan in ieder geval rekenen op enthousiasme van Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Het nieuws dat Guanyu Zhou volgend seizoen in de Formule 1 zal rijden is fantastisch voor de sport en de miljoenen gepassioneerde Chinese fans die nu een thuisheld hebben om het hele jaar voor te juichen”, zegt Domenicali. “De Formule 2-piramide werkt en promoveert talent naar de topklasse van de autosport.”

“Zhou is een ongelooflijk talent en zal een fantastische toevoeging zijn aan de geweldige grid die we hebben”, aldus de zeer positieve Italiaan. “Hij zal al onze Chinese fans vermaken en enthousiast houden in 2022.”

Uiteraard ziet de Formule 1 dus ook een coureur vertrekken. “Ik wil Antonio bedanken voor het zijn van een briljante ambassadeur voor de Formule 1 en Italië”, zegt Domenicali over zijn landgenoot. “Hij heeft het geweldig gedaan en ik hoop hem nog eens terug te zien op de Formule 1-grid. Ik wens hem al het beste toe en ik weet dat hij het goed gaat doen in waar hij ook voor kiest”, besluit de Formule 1-baas.