Formule 1-baas Stefano Domenicali ontkent stellig dat er commerciële belangen speelden bij het starten van de Grand Prix van België. De Italiaan benadrukt dat de Formule 1 de hosting fee van het circuit ook had gekregen zonder een race. Wel wil hij om tafel met de organisatie om te zoeken naar een compensatie voor de gedupeerde fans.

Met name Lewis Hamilton liet zich na de race negatief uit over de gang van zaken. Volgens hem was het een geldkwestie dat de coureurs aan het einde van de dag alsnog voor de twee ronden achter de safetycar naar buiten zijn gestuurd. Zo zou het namelijk officieel een race genoemd kunnen worden en zou de Formule 1 de volledige hosting fee van het circuit kunnen opstrijken. Formule 1-baas Stefano Domenicali ontkent echter stellig dat er commerciële belangen achter zaten.

“Nee”, zegt hij tegen Motorsport.com. “Ik hoor dat er een commerciële discussie achter schuil ging, maar dat is helemaal niet waar. We waren aan het praten over racen. We hebben onze verantwoordelijkheden, het is een helder proces en die dingen zijn absoluut niet met elkaar verbonden”, verzekert Domenicali, die benadrukt dat de Formule 1 ook wel het geld van Spa-Francorchamps had gekregen zonder een race. “Absoluut, dat is waarom het ook fout is om te impliceren dat het gerelateerd is aan de commerciële belangen.”

Na de race riepen meerdere coureurs dat ze hopen dat de verregende fans na de lange dag hun geld zouden terugkrijgen, omdat ze niet kregen waar ze voor betaald hebben. Volgens Domenicali wordt er wel gekeken naar eventuele compensatie, maar een volledige terugbetaling lijkt er niet in te zitten. “Dat is iets wat we samen met de organisatie kunnen bespreken”, zegt Domenicali. “Wij verkopen de tickets niet. Er zou wel iets van een kleinigheidje geregeld kunnen worden, wat een passende beloning zou zijn voor deze omstandigheden. Helaas hebben we geen race gehad. Je betaalt voor het ticket en het is wat het is. Uiteindelijk zullen wij samen met de organisatie een kleinigheidje overwegen, dat staat vast”, aldus de Formule 1-baas.

