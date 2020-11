F1-CEO Chase Carey ziet vooral mogelijkheden in Saoedi-Arabië

Het is één van zijn laatste kunstjes als CEO van de Formule 1 en niet zijn meest bejubelde misschien. Chase Carey is vooral erg opgetogen met de toevoeging van de Saudische Grand Prix aan de kalender, hij ziet ondanks de aanzwellende kritiek van buitenaf vooral mogelijkheden voor de F1.

De Grand Prix zal volgend jaar november tijdens de avonduren verreden worden op een stratencircuit in kustplaats Jeddah. “We zijn enthousiast om volgend jaar Saoedi-Arabië te verwelkomen in de Formule 1. Het is een land dat zich razendsnel ontwikkeld heeft tot een land waar al grote evenementen hebben plaatsgevonden, zowel sport als entertainment.”

Lees ook: Weblog: Zakken geld uit Midden-Oosten zijn juist verarming van de autosport

Het biedt de Formule 1 een unieke kans om nieuwe markten aan te boren, legt Carey uit. “De regio is enorm belangrijk voor ons, 70 procent van de bevolking is 30 jaar of jonger, dat biedt een groot potentieel om nieuwe fans te bereiken. Ook kunnen we onze bestaande fans een opwindende race bieden vanaf een geweldige en historische locatie.”

De volledige kalender voor volgend jaar zit er aan te komen, belooft Carey. De Telegraaf meldde eerder deze week al dat Zandvoort een plekje later in het jaar krijgt, in september. Verder zal het seizoen liefts 23 races beslaan, een record. De Saudische GP vormt een double header met Abu Dhabi, is de verwachting. Oftewel, twee keer een nachtrace in een havenstad in het Midden-Oosten.

“We zullen de kalender ergens in de komende weken publiceren, dan zal deze ook aan de WMSC (World Motor Sport Council) voorgelegd worden ter goedkeuring”, belooft Carey.

Lees ook: Saoedi-Arabië krijgt dan eindelijk zijn Grand Prix: nachtrace in Jeddah

Omstreden keuze F1

De keuze van de F1 kan op zijn zachtst gezegd niet op iedereens goedkeuring rekenen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt zich al jaren bezig met de mensenrechten in Saoedi-Arabië en hoopt dat de Formule 1 beseft dat de mensenrechtensituatie aldaar slecht is. “De Formule 1 moet realiseren dat een Grand Prix in Saoedi-Arabië onderdeel zou zijn van het sportswashen om de hopeloze staat van dienst op het gebied van mensenrechten in het land te verbeteren”, zei een woordvoerder van Amnesty al eens.

In de aanloop naar de aankondiging vandaag zwol de kritiek ook al aan. Alle auto’s in de Formule 1 rijden dit jaar met stickers van #WeRaceAsOne in de strijd tegen sociale ongelijkheid en discriminatie. Lewis Hamilton is ook een groot voorvechter van gelijke mensenrechten voor iedereen, iets wat niet de allerhoogste prioriteit geniet in Saoedi-Arabië.