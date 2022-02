Doen ze het, of doen ze het niet? Over een Formule 1-project van Porsche wordt al jaren gespeculeerd, maar nu lijkt het er dan toch écht van te komen. In samenwerking met Red Bull, nog wel. FORMULE 1 Magazine-verslaggevers André Venema, Mike Mulder en Daan de Geus over of het er dan eindelijk van komt, en of dat goed nieuws voor Red Bull is.

Porsche in de Formule 1: gaat het er nu toch eindelijk van komen?

André Venema: “Motorsport-Total, dat dit heeft gemeld, is een doorgeefluik van Red Bull en heeft korte lijntjes met de Duitse automakers. Dus ja.”

Mike Mulder: “Het lijkt er dus wel op, ja, dit zal gewoon de waarheid zijn. Dan gebeurt straks toch eindelijk wat we al jaren vermoeden: dat Volkswagen een rentree maakt in de Formule 1 en Porsche aan Red Bull verbonden raakt. En Audi, ja, waarschijnlijk met Williams dan. Of McLaren, al heeft McLaren dat altijd heel erg ontkend.

Daan de Geus: “Het is voor mij na al die jaren van geruchten wel een geval: eerst zien, dan geloven. Alles wijst er inmiddels wel op, maar ja, er lag in 2017 ook al eens een motor bij Porsche op de plank en toen kwamen de boetes van ‘Dieselgate’ even tussendoor, terwijl de motorregels Porsche uiteindelijk toch niet zinden. Dat laatste zit nu wel goed: Porsche en Audi hebben aan tafel gezeten bij het overleg over de motorformule voor 2026 en zouden zich hier zeker in kunnen vinden.”

Een motordeal met Porsche is goed nieuws voor Red Bull, toch?

André Venema: ‘Ja, zeker. Red Bull heeft van oudsher een nauwe band met de Volkswagen Group en ik denk dat het een perfect scenario voor ze is. Dat ze het nu even tot en met 2025 zelf uitzingen en dan komt de grote meneer, het grote kanon binnen. Met tijd genoeg om een motor te ontwikkelen. Beter kan niet. Voor Red Bull zou het heel goed zijn, vooral voor de lange termijn. En ook voor Max Verstappen uiteraard, want ik verwacht dat hij nog heel lang bij Red Bull zal blijven. Een exclusieve motorleverancier, zoals ook de laatste jaren met Honda, dat is wat je nodig hebt.”

Mike Mulder: “Toch is het wel een scenario waarin ze weer afhankelijk van een andere partij zijn. Porsche zal dan niet aan andere teams leveren of een fabrieksteam runnen, dus het is geen ‘Renault-scenario’ in die zin, maar je bent wel weer afhankelijk van een motorleverancier en dat is eigenlijk wat ze met dat eigen project, Red Bull Powertrains, wilden voorkomen. Ik denk dat ze inmiddels misschien hebben gezien: ‘oei, daar zit wat meer achter dan we dachten’. Dus ik denk dat ze daar wellicht wat op zijn teruggekomen. Al kan ook Porsche natuurlijk op den duur beslissen: ‘het is genoeg, we stoppen ermee’.”

Daan de Geus: “Dat was ook de reden voor Red Bull om een eigen project op te zetten: onafhankelijkheid. Los van of het een succes was geweest of niet. We hebben het er wel in een podcast over gehad, dat er mogelijk wat indicaties waren dat Red Bull tegen wat dingen was aangelopen en het toch wat complexer was dan gedacht. Het interessante is nu dat je misschien een deel bij Red Bull in Milton Keynes kan neerzetten en een deel bij Porsche. Ik twijfel er ook niet aan dat Porsche een competitieve motor kan bouwen., maar of dat gelijk in 2026 is? Want: zelfs met een nieuwe motorformule, hebben de bestaande fabrikanten doordat er wel veel carry-over is, veel relevante ervaring. Er zullen vrijstellingen zijn voor nieuwkomers, maar reken maar dat vooral Mercedes en Ferrari daar heel scherp op zijn en met argusogen naar kijken. Net zoals ze er heel nauwlettend op zullen toezien dat er geen parallelprogramma’s worden gerund – in Milton Keynes, Weissach of waar dan ook. Mercedes-baas Toto Wolff zei al: ‘we verwelkomen nieuwe fabrikanten, maar willen ze niet te veel cadeau doen’.”

