De wedstrijdleiding gaat de rondetijden van coureurs die in een training of de kwalificatie een sector passeren waarin dubbele gele vlaggen worden gezwaaid, standaard schrappen. Dat blijkt uit de zogenaamde event notes van de wedstrijdleiding voor de Grand Prix van Amerika.

Met deze maatregel probeert de sport een stap te zetten om de discussie rondom dubbele gele vlaggen uit te bannen. Zoals bekend wordt een gele vlag (plaatselijk) gezwaaid als er een incident op de baan is. Dit om aan te geven dat ze moeten afremmen en opletten.

Een dubbele gele vlag is, zoals de naam aangeeft, ernstiger van aard. Worden er dubbele gele vlaggen gezwaaid, dan moeten coureurs dusdanig afremmen dat ze direct kunnen stoppen. De afgelopen jaren is echter geregeld discussie geweest over of coureurs wel of niet ‘significant’ genoeg hebben afgeremd onder dubbel geel.

Bij de vorige race, in Turkije, was hier na de kwalificatie ook nog gesteggel over. Fernando Alonso werd onderzocht voor te hard rijden onder dubbel geel, maar deed dat in zijn eerste vliegende ronde. Aangezien hij daarna nog een snellere tijd neerzette, werd het mogelijke vergrijp als niet relevant gezien. En dus kreeg hij geen straf.

Nieuwe aanpak

Om dergelijke twistpunten voortaan te voorkomen, probeert de wedstrijdleiding iets nieuws. Elke rondetijd die wordt neergezet terwijl een coureur door een sector of baandeel rijdt waar de dubbele gele vlag hangt, wordt nu geschrapt. Aangezien dit standaard zal gebeuren, hoeft de wedstrijdleiding dus ook niet elk voorval meer los te bekijken.

Deze aanpak is in zekere zin tweeledig. In de eerste plaats zijn coureurs dus niet langer in staat een rondje neer te zetten onder dubbel geel. Dat moet coureurs dan ook weer motiveren genoeg van hun gas te gaan op plekken waar de dubbele gele vlag wordt gezwaaid, omdat er niks te winnen valt, wat de veiligheid dan ten goede komt.

