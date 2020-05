F1 in gesprek met Britse regering over quarantaineregels

De Formule 1 voert gesprekken met de Britse regering over quarantaineregels die het land vanaf komende week wil invoeren. Mensen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen zouden door die regels bij aankomst twee weken in quarantaine moeten, wat de Britse GP’s in juli in gevaar zou kunnen brengen.



Het Verenigd Koninkrijk overweegt vanaf eind mei of begin juni een 14-daagse quarantaineperiode in te voeren voor mensen die het land inreizen. In een toespraak op zondagavond bevestigde premier Boris Johnson dat de quarantaine er “spoedig” zou komen, zonder verdere details te geven.

Zo’n verplichte isolatieperiode zou de plannen van de Formule 1 in de war kunnen sturen. Volgens de huidige planning reist de F1 na een double header in Oostenrijk op 5 en 12 juli door naar Silverstone, waar ook twee GP’s zouden moeten plaatsvinden. Die planning valt echter in het water als de geplande quarantaineperiode er zou komen.

De Formule 1 is daarom in gesprek met de Britse regering om te kijken of en hoe het probleem opgelost zou kunnen worden. De F1 hoopt dat het, door het veelvoudig testen tijdens de GP’s in Oostenrijk, een regeling kan treffen met de Britse autoriteiten. “We zullen wachten op de details en zijn in gesprek met de regering over onze plannen om het racen weer veilig op te starten”, meldt een woordvoerder van de Formule 1 aan Autosport.



