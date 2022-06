Formule 1-rechtenhouder Liberty Media is naar verluidt dicht bij een deal voor een race in Zuid-Afrika, waar de sport in 1993 voor het laatst racete. De Grand Prix van België kan dan echter wel eens het slachtoffer hiervan worden.

Het is immers dringen op de racekalender van het hogesnelheidscircus – en het contract tussen de Formule 1 en het Belgische circuit van Spa-Francorchamps loopt na de editie van dit jaar af. De sport kijkt daarbij voor 2023 al naar Zuid-Afrika, meldt onder meer de BBC. Een deal zou in de afrondende fase zijn.

In Zuid-Afrika ligt met Kyalami ook een redelijk pasklaar circuit en een oude bekende: de sport deed de baan tussen 1967 en 1993 in totaal ook al 21 keer aan. Tussendoor werden enkele edities overgeslagen, dit ook omdat de race natuurlijk omstreden was vanwege het toenmalige apartheidsregime.

De Formule 1 heeft het Afrikaanse continent sinds de laatste Grand Prix in Kyalami niet meer aangedaan, maar Liberty Media maakte de laatste jaren al duidelijk daar graag terug te keren. Het Zuid-Afrikaanse Kyalami heeft in 2015 een make-over gekregen. Voor een Grand Prix zijn nog wel wat updates vereist.

Actie op de baan tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika van 1993 op Kyalami.

Balen voor België?

Zoals gezegd kan de Belgische Grote Prijs op het beroemde en geliefde Spa-Francorchamps wel eens kind van de rekening worden als Zuid-Afrika een plek op het drukbezette Formule 1-schema krijgt. In 2023 komt namelijk Las Vegas er nog bij en keren Qatar en China als het goed is terug op de kalender.

Behalve de Grand Prix van België staat ook de Franse Grand Prix op de nominatie om (eventueel) geschrapt te worden. De huidige kalender, met 22 races, groeit in 2023 dus naar 23 of mogelijk zelfs 24 races. De plek van het historische Monaco op de kalender is overigens ook nog niet gegarandeerd.

