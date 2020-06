Hamilton pleit voor GP in Afrika: ‘Iets achterlaten om gemeenschap te steunen’

Lewis Hamilton zegt dat belangrijk is dat de Formule 1 naar Afrika zou terugkeren. In Afrika, momenteel het enige continent waar geen enkele Grote Prijs wordt verreden, zou de sport volgens de wereldkampioen iets mooi kunnen opbouwen. “De F1 moet veranderen in een sport die iets achterlaat dat de gemeenschappen ter plaatse echt kan helpen.”



27 jaar geleden, in 1993, vond in Zuid-Afrika op het circuit van Kyalami voor het laatste een GP op het Afrikaanse continent plaats. Alain Prost won toen voor Ayrton Senna. 23 keer werd er geracet in Afrika, op één editie in Marokko na allemaal in Zuid-Afrika. Op een moment dat de Formule 1 moeite heeft om een volledige kalender samen te stellen, stelt Lewis Hamilton dat dit voor de F1 een kans is om een langverwachte terugkeer naar Afrika te overwegen.

Waar Hamilton graag dit jaar een race zou willen zien, wordt hem gevraagd in een video met Mercedes-sponsor Petronas. “Afrika is zo’n belangrijke plek om terug te keren”, antwoordt de wereldkampioen. “Momenteel reist de F1 naar landen en laat het daar niets achter,” gaat Hamilton verder. Dat moet volgens de Brit veranderen. “De F1 moet veranderen in een sport die iets achterlaat dat de gemeenschappen ter plaatse echt kan helpen.”

Tegenwoordig betalen circuits veel geld om de Formule 1 te mogen ontvangen, en dat zou volgens Hamilton voor een Afrikaanse GP niet het geval mogen zijn. “De aandacht op Afrika vestigen en tonen wat voor mooie plaats het is, dat is waarom ik denk het de belangrijkste plaats is waar we naartoe moeten”, legt Hamilton uit. “Een GP moet gehouden worden waar het niet alleen om geld, maar om de mensen gaat”, voegt Hamilton eraan toe.

