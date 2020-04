F1-teams zijn altijd klaar om te gaan racen: ‘Zelfs na zo’n lange pauze staan we meteen klaar’

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat alle F1-teams voorbereid zullen zijn om, zodra het kan, onmiddellijk weer te gaan. Volgens de Duitser maakt het niet uit hoe lang een pauze duurt, teams kunnen op enkele dagen klaar zijn als er weer geracet kan worden. “We doen dat tijdens de wintertesten jaar na jaar met compleet nieuwe auto’s.”



Andreas Seidl heeft er alle vertrouwen in dat de Formule 1-teams volledig voorbereid zijn op een plotse heropstart van het F1-seizoen. Terwijl het voorlopig onduidelijk is wanneer er weer geracet kan worden door de coronacrisis, tracht de F1-top momenteel een nieuwe kalender samen te stellen. Zodra het licht op groen kan, zullen de teams klaar zijn om te racen volgens de Duitser.



Lees ook: Andreas Seidl: ‘Coronacrisis is laatste wake-upcall voor ongezonde sport’

Omdat de volledige wintertest kon worden afgewerkt voor alles op slot ging, verwacht Seidl dat alle teams ‘raceklaar’ zijn. “Ik denk dat alle teams in een status verkeren waarin een heropstart geen groot probleem is, zelfs niet na zo’n lange pauze”, vertelt Seidl aan Crash. “We doen dat tijdens de wintertesten jaar na jaar met compleet nieuwe auto’s. Als je de betrouwbaarheid en werkwijze daar ziet, denk ik niet dat dit een groot probleem zal zijn.”

Hoewel Seidl niet twijfelt over de paraatheid, vreest hij wel voor een verhoogde werkdruk. “Daar moeten we ons bewust van zijn. Het belangrijkste is om onze mensen te beschermen”, benadrukt hij. “Ik zie de raceweekends zelf niet als het grootste probleem, het grootste probleem is het aantal dagen dat we van huis zijn. Als we dat kunnen verhelpen door tweedaagse evenementen te organiseren of bijvoorbeeld volgend jaar een test over te slaan, moeten we dat zeker overwegen volgens mij.”

Lees ook: Sainz: ‘De regels die nu ingevoerd worden zullen de F1 gelijkwaardiger maken’