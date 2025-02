Mattia Binotto heeft geen blad voor de mond genomen over de staat waarin hij Audi F1 aantrof na de overname van Andreas Seidl. Volgens de voormalig Ferrari-teambaas was het team ‘bevroren’ en te veel gericht op de lange termijn, waardoor er nauwelijks vooruitgang werd geboekt.

‘Bevroren’ team

“Toen ik in augustus binnenkwam, voelde het alsof alles stilstond. Het team was bevroren,” aldus Binotto in gesprek met Autosport. “Natuurlijk is een gedegen toekomstplan cruciaal, maar er was een gebrek aan urgentie om de huidige prestaties te verbeteren. We moesten het team echt een impuls geven, en niet pas in 2026, maar nu al.”

Focus op 2026, maar ook nu scoren

Het seizoen 2025 is de laatste jaargang voordat Audi officieel instapt in de Formule 1, maar Binotto benadrukt dat het team zich niet alleen moet richten op de lange termijn. “Het gaat niet alleen om het vermijden van een nulscore. Het gaat ook om het leggen van de juiste basis voor ontwikkeling,” legde hij uit. “Als we nu niets verbeteren, dan nemen we die problemen mee naar 2026. Gelukkig zie ik dat het team inmiddels weer overtuigd is van wat er nodig is.”

Dat er in de laatste race van 2024 nog punten werden gepakt, is volgens Binotto een stap in de goede richting. Toch wordt Sauber, zoals het team nog steeds heet tot de volledige overname van Audi, in 2025 opnieuw als kanshebber voor de laatste plaats gezien.

Strijden op de baan om te groeien

Volgens Binotto was een van de grootste problemen onder Seidl dat alles gericht was op 2026, zonder dat er plannen waren om tussentijds sterker te worden. “Je moet altijd blijven vechten op de baan,” stelde de Italiaan. “Door competitie leer je waar je staat ten opzichte van je rivalen, welke zwakke plekken je moet aanpakken en waar je juist sterker in bent. Dat is hoe een team groeit.”

Met een nieuw rijdersduo, bestaande uit Nico Hülkenberg en Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto, hoopt Sauber komend seizoen stappen te zetten. De vraag is alleen of dat genoeg zal zijn om uit de achterhoede te blijven.

