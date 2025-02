Waar het bij de meeste topteams vrij duidelijk is wie er wordt aangewezen als eerste coureur, valt er over de rolverdeling bij McLaren te twisten. Oscar Piastri moest het vorig jaar afleggen tegen concurrent Lando Norris, al waren er ook momenten waarop de jonge Australiër aan het langste eind trok. Norris verwacht dat hij opnieuw met Piastri zal wedijveren, vooral nu zijn teamgenoot ook aast op een titel.

Waar regerend wereldkampioen Max Verstappen weinig tegenstand zal dulden van teamgenoot Liam Lawson, maken beide McLaren-coureurs aanspraak op de titel. Motorsport Week vroeg Lando Norris onlangs of het gebrek aan een rolverdeling hem in de weg zit. Moet het team niet een eerste coureur aanwijzen als Verstappen straks opnieuw de leiding neemt in het kampioenschap? “Het is erg moeilijk om die vraag te beantwoorden”, reageerde de 25-jarige Brit.

“Ik denk dat de manier waarop we vorig jaar met deze kwestie omsprongen erg goed was”, verzekerde Norris. In 2024 maakte McLaren gebruik van de veelbesproken papaja-regels; Norris en Piastri mochten het tegen elkaar opnemen, mits het team niet benadeeld zou worden. “Toch is het weer anders – hoe we het jaar beginnen, is allesbepalend”, doelde Norris op de graad van competitiviteit van het team.

‘Piastri is er klaar voor’

“Ik weet dat Oscar (Piastri, red.) hongerig is naar een kampioenschap, zoals elke coureur”, vervolgde Norris. “En natuurlijk is hij in staat om een titel te winnen. Maar tegelijkertijd wil ik het per race aankijken. Dat is ook de mentaliteit van ons team. Iedereen weet dat we elkaar willen verslaan en dat we allebei de beste willen zijn. Dat is niet meer dan normaal. Persoonlijk denk ik niet dat het iets gaat veranderen”, verwees hij naar de onderlinge relatie met zijn teamgenoot. “Ik hoop dat het niets verandert, maar tegelijkertijd weet ik dat het in sommige opzichten wel anders zal worden. Zo werkt concurrentie nu eenmaal – elke coureur wil zich bewijzen.”

LEES OOK: Oscar Piastri droomt van de titel: ‘Kan dit jaar kampioen worden’

Piastri zegt zelf dat hij klaar is om mee te dingen naar het wereldkampioenschap. Ook in de media zijn er aanhangers van de 23-jarige coureur. Zo vertelde oud-teambaas Günther Steiner tegenover News Corp dat 2025 het jaar van Piastri wordt. “Hij is er klaar voor”, aldus Steiner. “Hij heeft veel geleerd van vorig jaar. Qua talent liggen hij en zijn teamgenoot dicht bij elkaar – ze hebben dezelfde snelheid. In de loop van het seizoen zal één van hen voor het rijderskampioenschap moeten gaan.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.