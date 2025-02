Met het nieuwe Formule 1-seizoen in aantocht steekt Oscar Piastri zijn ambities niet onder stoelen of banken. Nadat hij vorig jaar twee Grands Prix won, smaakt het in 2025 naar meer. De McLaren-coureur gelooft dat hij in het aankomende seizoen een serieuze gooi kan doen naar de wereldtitel. Tweede viool spelen voor Lando Norris gaat hem niet in de koude kleren zitten.

McLaren deelde donderdag de eerste beelden van de MCL39, de nieuwe bolide voor het aankomende seizoen. Tijdens een filmdag op Silverstone werd de auto, voorzien van een speciale camouflagekleurstelling, alvast uitgetest door coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde vertelde achteraf dat hij hoge ambities heeft voor het nieuwe seizoen. Waar hij vorig jaar meermaals een ondersteunende rol speelde voor zijn teamgenoot, wil hij in 2025 zelf meestrijden om het goud.

‘Schone lei’

“Vorig jaar waren er situaties waarin ik Lando (Norris, red.) heb geholpen, maar hij heeft mij ook geholpen”, aldus Piastri. “Maar nu beginnen we weer met een schone lei. Ik denk echt dat ik dit jaar wereldkampioen kan worden”, verklaarde hij vastberaden. “Vorig seizoen begon ik met een aantal zwakke punten – ik had nog niet heel veel vertrouwen. Gedurende het jaar heb ik daaraan gewerkt, en nu moet ik er gewoon elk weekend staan.” De 22-jarige Australiër beleefde een indrukwekkend seizoen in 2024. Hij behaalde twee overwinningen en eindigde als vierde in het klassement. Bij het ingaan van zijn derde seizoen in de Formule 1 voelt hij zich echter beter voorbereid om voor de grote prijzen te strijden.

“De auto is nog niet perfect, maar dat geldt voor alle teams”, verzekerde hij. “Maar als we de juiste dingen verbeteren, dan heb ik zeker de middelen om een titel te winnen.” Hoewel Piastri heeft laten zien dat hij met de absolute top kan concurreren, beseft hij ook dat er nog werk aan de winkel is. “Er waren zeker een paar weekenden waarin ik niet zo sterk was als ik wilde zijn”, gaf hij toe. “Het gaat erom hoe je je het beste aanpast aan die moeilijke momenten. We hebben in detail besproken hoe we ons beter kunnen voorbereiden en hoe we specifieker aan mijn rijstijl kunnen werken.”

