Een waterballet lijkt het niet te worden, maar de Formule 1 zelf voorspelt voor de GP van Amerika van aanstaande zondag een regenkans van veertig procent. Verder wordt het vooral warm in Austin, Texas.

Dat is althans de weersvoorspelling op Formula1.com. Volgens de site van de sport zelf krijgen we een droge, warme en zonnige vrijdag in Austin, met een temperatuur van 29 graden.

De zaterdag van het GP-weekend in Amerika belooft nog iets warmer te zijn, maar ook bewolkt. Daarnaast steekt de wind op en valt er lokaal een buitje te verwachten. Toch is de regenkans rondom het circuit maar twintig procent.

Lees ook: Verstappen hekelt Drive to Survive: ‘Veel is nep, schouderduw Hamilton zal er wel inzitten’

Regen op zondag?

Voor zondag is de prognose dat het kwik de dertig graden wederom aantikt, maar het weer in de middag wat minder bestendig wordt. De wind neemt verder toe, net als de kans op regen. Deze ligt dan op 40% voor de GP van Amerika.

Goed om op te merken: andere weerdiensten schatten de kans op regen minder hoog in. Weather.com sluit regen op zondag om 14:00 uur lokale tijd, als de race start, ook niet uit, maar acht de kans slechts 23%.

Accuweather.com meldt een kans op regen van 25%. Naarmate de dag vordert, neemt de regenkans volgens deze weerdienst verder af. De laatste (deels) natte GP van Amerika werd in 2015 verreden, op een opdrogende baan.

Zorg dat je voor elke sessie op tijd voor de tv zit met ons tijdschema voor de GP van Amerika!

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.