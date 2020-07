F1 waarschuwt teams voor hoge straffen niet naleven strenge coronaregels in Hongarije

De Formule 1 heeft coureurs, teamleden en andere aanwezigen gewaarschuwd voor de mogelijke straffen als zij volgende week in Hongarije de zeer strenge coronaregels niet naleven. Zo riskeren ze een mogelijke gevangenisstraf en/of een boete die kan oplopen tot 15.000 euro als zij betrapt worden op andere locaties dan het circuit of hun accommodatie.

De Hongaarse overheid heeft bevestigd dat personeel, met name het personeel uit het Verenigd Koninkrijk en niet-EU-landen, de zeer strenge lockdownregels moeten naleven om zo de verspreiding van het coronavirus te beperken. In een brief die naar alle teams is verstuurd worden zij ervan op de hoogte gesteld dat zij binnen de bubbel van het circuit en hun hotels moeten blijven.

“Aanwezigen uit het VK of niet-EU-landen mogen de locatie (het circuit, red.) of hun accommodatie om wat voor reden dan ook niet verlaten, behalve voor de reizen tussen deze twee locaties en voor hun vooraf afgesproken aankomst en vertrek van en naar Hongarije”, staat er in de brief, in handen van Motorsport.com. De aanwezigen uit het VK en niet-EU-landen mogen tevens geen gebruik maken van het openbaar vervoer of per taxi reizen.

“Alle maaltijden dienen te worden genuttigd op de locatie of in de accommodatie. Het niet naleven van deze aanvullende beperkingen zal door de Hongaarse autoriteiten worden bestraft en kan leiden tot een gevangenisstraf en/of boetes die kunnen oplopen tot zo’n 15.000 euro”, waarschuwt de Formule 1.

