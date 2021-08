De Formule 1 heeft in kwartaal twee van 2021 een flinke omzetstijging kunnen noteren, maar draait nog altijd verlies. Dit laatste komt vooral omdat er bij veel races of geen fans welkom waren, of slechts een beperkt aantal.

De omzet is in elk geval vele malen hoger dan in kwartaal twee van 2020, toen het kampioenschap door de coronacrisis stil lag en deze slechts 20 miljoen euro bedroeg. De Formule 1 noteerde toen een verlies van liefst 115 miljoen euro. In kwartaal twee van 2021 bedroeg het verlies 36 miljoen euro, over een omzet van 425 miljoen.

Helemaal terug naar normaal zijn de cijfers ook weer niet, wat zoals gezegd vooral komt door de (gedeeltelijke) afwezigheid van fans. Zo realiseerde de Formule 1 in kwartaal twee van 2019, voor de coronapandemie, nog een omzet van 527 miljoen euro bij een krappe winst van net onder de 12 miljoen.

De cijfers worden echter wel weer steeds beter. Zo draaide de sport eerder ook al een beter eerste kwartaal dan in 2020. CEO Stefano Domenicali is dan ook positief. “De Formule 1 is aan een geweldig seizoen bezig, met veel drama op de baan. Het gevecht om de titel is enorm spannend en roept herinneringen op aan klassieke titelduels.”

“Daarnaast zien we dat steeds meer fans thuis Formule 1 kijken, terwijl het ook geweldig is dat de fans terug beginnen te komen naar het circuit”, zegt Domenicali. “Ondanks de uitdagingen van de pandemie blijft de Formule 1 bewijzen dat we ons kunnen aanpassen en met oplossingen kunnen komen voor de rest van het seizoen.”

Gunstig voor de teams

Voor de teams is het ook goed nieuws dat de kassa weer wat meer rinkelt in de Formule 1. Zij krijgen immers een flink deel van de opbrengsten. In kwartaal twee van 2021 mochten de teams liefst 261 miljoen euro verdelen. Een stuk meer dan een jaar geleden, toen ze door het gebrek aan races niks kregen over het tweede kwartaal.

