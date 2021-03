F2 2021: Spannender (en iets ingewikkelder) dan ooit

Formule 2 begint alweer aan zijn vijfde seizoen sinds het de opstapklasse GP2 verving. Met een nieuwe opzet wordt het kampioenschap dit jaar spannender (en iets ingewikkelder dan) ooit.

Na Charles Leclerc, George Russell, Nyck de Vries en Mick Schumacher start Formule 2 komend weekend met de zoektocht naar een vijfde kampioen. Drie van de vier die voorgingen rijden nu Formule 1. De drie rookies van dit F1 seizoen reden alle drie vorig jaar nog F2. De cijfers liegen er dus niet om: Formule 2 is dé opstapklasse naar Formule 1 en dit jaar gaan er zelfs twee Nederlanders van start.

Lees ook: Tsunoda eerlijk over vroege DRS: ‘Ik had geen slechte bedoelingen’

Het seizoen, dat bestaat uit acht ronden, is anders ingericht dan voorheen. Er is een extra sprintrace toegevoegd, dus dit jaar wordt er meer geracet en kunnen er nog meer punten verzameld worden. Er zal nog steeds maar één keer gekwalificeerd worden. Voor de eerste sprintrace worden de eerste tien plekken van de kwalificatie omgedraaid. De uitslag van de eerste race bepaalt de startposities voor de tweede sprintrace, met opnieuw een ‘reversed grid’ van de top 10. Voor de hoofdrace op zondag wordt teruggegrepen naar de uitslag van de kwalificatie.

“In de top tien kwalificeren is nu nóg belangrijker dan het al was om te zorgen dat je meedoet in de omgekeerde grid van de eerste sprintrace”, zegt rookie Oscar Piastri. Niet iedereen vindt de opzet een verbetering. Voor titelkandidaat Guanyu Zhou is het nog niet helemaal duidelijk wat nu de beste strategie is geworden. “Ik ben er nog steeds niet uit of het nu beter is om voor de pole te gaan in de kwalificatie of voor P10”, zegt hij.

In Formule 2 krijgt de coureur die pole rijdt vier extra punten toegeschreven. “Ik denk dat ik voor de vier extra punten voor de pole zal gaan”, zegt Zhou dan ook. Bij de sprintraces krijgen de eerste acht auto’s punten, bij de hoofdrace de eerste tien. (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 in de sprintrace en 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 voor de hoofdrace)

Lees ook: Williams ontkent dat het een Renault B-team zal worden: ‘Willen onafhankelijk blijven’

De nieuwe startlijst telt maar liefst tien rookies, waarvan twee de Nederlanders Bent Viscaal en Richard Verschoor. Er is niet een team dat dezelfde twee coureurs als vorig jaar vastgehouden. De gemiddelde leeftijd van het veld is nog niet eens 21 jaar oud, maar er is ook ervaring genoeg: De ervaren coureurs hebben gecombineerd al 360 starts in Formule 2 op hun naam staan.

Veel nieuwkomers zijn doorstromers uit de Formule 3. Piastri, gesteund door Alpine, werd vorig jaar kampioen. Maar ook Viscaal en Red Bull-talent Liam Lawson wonnen races in de juniorklasse. Het zal spannend zijn om te zien hoe de jongelingen in Bahrein uit de startblokken zullen schieten.

“Banden sparen wordt cruciaal”, voorspelt Piastri voor zijn eerste race. “We hebben in het verleden gezien dat Bahrein erg zwaar is op de banden. Met name de achterbanden.” Over waar de fans de meeste actie kunnen verwachten is hij duidelijk: “De belangrijkste actiezone is bocht 1; het is het langste rechte stuk op de baan en een krappe haarspeldbocht, dus dat is waar ik denk de meeste inhaalacties zullen gebeuren.”