F2-coureur Gelael loopt breuk in rugwervel op bij incident in feature race

Formule 2-coureur Sean Gelael heeft een kleine breuk in zijn rugwervel opgelopen bij een incident in de feature race op zaterdag. De Indonesische coureur zou in de laatste ronde de lucht in zijn gevlogen na een incident met Jack Aitken, waarna zijn auto hard op het asfalt landde.

Na afloop van de Formule 2-feature race op het Circuit de Barcelona-Catalunya, gewonnen door MP Motorsport-coureur Noboharu Matsushita, valt op tv-beelden te zien dat Sean Gelael stilstaat op de uitloopstrook voor de laatste chicane. Hij lijkt roerloos in zijn auto te zitten en ook een boordradiobericht, met de bevestiging dat hij in orde is, ontbreekt.

De FIA liet daarna in een verklaring weten dat hij door een medisch team uit zijn auto was gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis in Granollers was overgebracht. Het was toen nog onbekend wat er was gebeurd, maar de FIA heeft in een update laten weten dat Gelael een ‘kleine breuk in zijn rugwervel’ heeft opgelopen. “Hij is afgelopen nacht ontslagen uit het ziekenhuis, maar uit voorzorg is hij niet fit verklaard door de medische delegatie van de FIA”, staat er in de verklaring.

DAMS, het Formule 2-team waar Gelael voor rijdt, laat in een eigen verklaring weten dat Gelael in de laatste ronde een incident heeft gehad met Jack Aitken. “Gelael’s auto ging de lucht in en landde hard. Hij heeft een gebroken wervel en zal als gevolg daarvan niet deelnemen aan de sprintrace vandaag.” Het team laat weten dat het nog onduidelijk is of hij aanwezig kan zijn bij de volgende race in Spa-Francorchamps, over twee weken, maar ze verwachten wel dat hij volledig zal herstellen.