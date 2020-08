F2: Dubbelslag voor MP Motorsport in Barcelona: Matsushita wint op zaterdag, Drugovich op zondag

Het Nederlandse MP Motorsport heeft opnieuw een succesvol weekend achter de rug. Vorige week won Bent Viscaal in de F3, deze week wonnen Nobuharu Matsushita en Felipe Drugovich respectievelijk de feature en sprint race in de Formule 2.

Het is Nobuharu Matsushita die MP Motorsport een eerste succes van het weekend bezorgt in Barcelona. Op zaterdagnamiddag wint de Japanner op sensationele wijze de feature race. Matsushita profiteert van een ‘gratis’ pitstop tijdens een safety car-fase en weet vanaf P18 naar de overwinning de rijden. Ferrari-junior Robert Shwartzman en Renault-junior Guan Yu Zhou vervolledigen het podium op zaterdag.

Felipe Drugovich, de andere MP Motorsport-coureur, finisht als zevende in de hoofdrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het levert de Braziliaan een plekje op de eerste startrij voor de sprint race op, dankzij de reverse grid-regel in de Formule 2. Aan de start van de tweede race van het weekend gaat de Braziliaan meteen voorbij polesitter Luca Ghiotto, waarna hij in een ronde een kloof van zo’n drie seconden slaat. Die voorsprong bouwt hij nadien gestaag uit.

Drugovich draagt zorgt voor zijn banden en komt tijdens de 26 ronden die de sprint race telt nooit in de problemen. Achter de Braziliaan rijdt Ghiotto naar plek 2, Mick Schumacher maakt het podium vol. Voor Drugovich is het zijn tweede overwinning van het seizoen, de MP-coureur won eerder dit jaar de sprint race tijdens het openingsweekend in Oostenrijk.

