Richard Verschoor zal komend weekend in Monaco voor MP Motorsport rijden. Net als tijdens het F2-openingsweekend in Bahrein heeft de Nederlander een deal voor één raceweekend. “Ik ben mijn trouwe en nieuwe partners zo dankbaar.”

Net als tijdens het openingsweekend in Bahrein zullen er tijdens de Formule 2-races in Monaco twee Nederlanders op de grid staan. Naast Bent Viscaal, die het volledige seizoen voor Trident rijdt, zal ook Richard Verschoor racen op de straten van Monte Carlo. Verschoor verzekerde zich net als in Bahrein van een deal voor één weekend bij MP Motorsport.

“Ik ben blij dat ik weer in Monaco mag rijden”, schrijft de Macau GP-winnaar van 2019 op Instagram. “Ik ben mijn trouwe en nieuwe partners zo dankbaar voor de hulp. Ik heb de afgelopen weken hard gepusht en ben blij dat we nu een stap dichter bij een zitje voor het volledige seizoen zijn. Ik heb zeker nog wat hulp nodig, maar mijn motto ‘geef nooit op’ heeft zijn nut weer eens bewezen. Ik kan niet wachten om de auto tot het uiterste te drijven op de straten (van Monaco, red.).”

Verschoor stapt dus opnieuw in bij het Nederlandse MP Motorsport. Tijdens het openingsweekend in Bahrein maakte de rookie indruk. Tijdens de eerste van drie races viel Verschoor uit, maar in de tweede sprintrace en feature race finishte hij respectievelijk vijfde en vierde. Het leverde hem de zesde plaats in het kampioenschap op. MP Motorsport staat na de eerste ronde zesde in het constructeurskampioenschap. De eerste van drie F2-races in Monaco wordt vrijdag om 11:45 uur verreden.

