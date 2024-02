Frederik Vesti werd in 2023 tweede in de eindstand van het Formule 2-kampioenschap. Onlangs werd de 22-jarige Deen ook nog eens getekend als reservecoureur bij het team van Mercedes. Geen slecht rapport, zou je denken. Toch is het ultieme doel van fulltime in de Formule 1 rijden nog niet behaald. “Dat is best frustrerend”, aldus Vesti.

De jonge coureur was te gast in de The Fast And The Curious podcast en deed daar een boekje open over de moeizame weg naar de Formule 1. “Het is best frustrerend, want ik kan er zelf weinig aan veranderen”, legde Frederik Vesti uit. ” Ik moet me gewoon focussen op het komende jaar en bewijzen dat ik klaar ben voor een stoeltje in de Formule 1. Hoe beter ik mijn best doe, hoe groter de kansen.”

Toto Wolff contracteerde Frederik Vesti wel als reservecoureur. In het verleden was de grote baas van Mercedes al eens enthousiast over Vesti’s kwaliteiten. “Hij verdient het om in een F1-auto te rijden”, zei Wolff vorig jaar tijdens de GP van Italië.

Beperkte doorstroom

Het komende F1-seizoen is het eerste in de geschiedenis waarin er geen veranderingen zijn in het rijdersveld. Ook dat is frustrerend voor al het jonge talent dat staat te popelen om door te stromen naar de Formule 1. Daarnaast maakt het mijden van nieuwe teams (zoals het onlangs weigeren van Andretti) dat er maar weinig nieuwe stoeltjes vrijkomen.

Het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari biedt mogelijkheden voor Frederik Vesti, ondanks dat het felbegeerde Mercedes-stoeltje nu al razend populair is. Vesti zal het naar verluidt moeten opnemen tegen bewezen kampioenen en andere jonge toptalenten.

