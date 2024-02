Jak Crawford, Formule 2-rijder bij het team van DAMS Lucas Oil, is opgenomen in het opleidingsprogramma van Aston Martin. De Britse renstal wil de vaardigheden van Crawford beter helpen ontwikkelen en gebruik maken van zijn talent binnen het team. Naast zijn verplichtingen in het F2-seizoen wordt hij volop betrokken bij het F1-team van Aston Martin.

LEES OOK: F1 Academy-coureur Emely de Heus gestrikt door Red Bull Racing

In een persbericht laat Aston Martin weten dat het Young Driver Development programme vooral bedoeld is om veelbelovende coureurs op te leiden voor de hoogste niveau’s van de autosport. Om die veeleisende wereld te kunnen tackelen assisteert Aston Martin met fitness, media training en oefeningen in de simulator.

Coureurs-in-opleiding zijn veelgeziene gasten in de garages van Formule 1-teams. Jak Crawford zal dan ook vaker opduiken bij de F1-races van Aston Martin. Verder wordt duidelijk dat hij tijd door zal brengen achter het stuur van de AMR22, de bolide waar Sebastian Vettel en Lance Stroll mee reden in 2022.

Potentie

Volgens teambaas Mike Krack heeft Crawford een hoop potentie laten zien in zijn carrière als junior. “We hebben het beste materiaal in huis, waarmee we Jak kunnen voorbereiden om te racen op het hoogste niveau”, aldus Krack. Crawford is al even enthousiast over deze nieuwe stap: “Ik ben ontzettend trots, Aston Martin is een fantastische plek om meer te leren”, laat de pas 18-jarige Crawford weten. “Ik kan niet wachten om in de AMR22 te rijden.

Het F2-talent was 4 jaar lang onderdeel van de Red Bull-opleiding, maar in 2023 werd deze samenwerking niet verlengd. Hij maakte dat jaar zijn debuut in Formule 2 en eindigde als dertiende in het kampioenschap. In de opleiding van Aston Martin komt hij naast Felipe Drugovich terecht, de Braziliaan die in 2022 kampioen werd in F2.