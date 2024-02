Emely de Heus treedt in de voetsporen van Max Verstappen! De 20-jarige coureur uit Mijnsheerenland heeft een sponsordeal met Red Bull Racing in de wacht gesleept. De Heus staat voor haar tweede seizoen in de F1 Academy, de raceklasse voor vrouwen.

Het Nederlandse talent blijft in een auto rijden van MP Motorsport, maar de sponsoring van Red Bull zal ongetwijfeld voor een sterke impuls in haar carrière zorgen. In 2023 eindige ze als negende in het inaugurele seizoen van de F1 Academy. Naast De Heus heeft het bedrijf ook contracten getekend met de zusjes Al Qubaisi. Amna (23) en Hamda (21) rijden komend seizoen met sponsoring van respectievelijk Visa Cash App RB en Red Bull Racing.

“We zijn erg blijf dat we Hamda, Emely en Amna mogen verwelkomen”, verklaart Red Bull Academy-manager Sarah Harrington. “Het zijn drie ongelooflijk getalenteerde coureurs, we kijken uit naar een goede samenwerking. De F1 Academy verleent ons de mogelijkheid om deze industrie daadwerkelijk te veranderen en de vrouwelijke coureurs naar een hoger niveau te tillen.”

Hamda Al Qubaisi, Emely De Heus en Amna Al Qubaisi (Red Bull)

F1 Academy

Formule 1 heeft zelf de F1 Academy in het leven geroepen. De raceklasse is de opvolger van wat ooit de W Series was. Het is de bedoeling dat alle tien de Formule 1-teams een coureur steunen. De Heus is niet het enige Nederlandse talent dat komend seizoen in de F1 Academy verschijnt. Eerder dit jaar werd bekend dat de 19-jarige Maya Heug zich bij Ferrari heeft gevoegd.

