Ferrari heeft ervoor gekozen een Nederlandse coureur te sponsoren in het komende seizoen van de F1 Academy. Maya Weug werd uit het eigen opleidingstraject geselecteerd en krijgt zo een zitje in de competitie.

In het seizoen 2024 ziet de F1 Academy er heel anders uit dan in het eerste jaar. De grootste verandering is dat elk Formule 1-team een coureur zal kiezen om te sponsoren. Langzaamaan maken de verschillende teams de namen bekend. Bij Ferrari is er voor een Nederlandse coureur gekozen: Maya Weug, die ook onderdeel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy. Weug zal in de F1 Academy uitkomen voor Prema.

Weug heeft er inmiddels drie jaar aan racen opzitten. In 2021 en 2022 kwam ze uit in de Italiaanse Formule 4 en reed ze een paar races in de Duitse Formule 4. Haar beste resultaat was een zesde plek op het circuit van Imola. In 2023 stapte Weug over naar het Formula Regional European Championship. Ze sloot het seizoen af als zeventiende van de 42 coureurs, en als twee na beste van de rookies.

Weug is overigens niet de eerste Nederlandse coureur in de F1 Academy. In 2023 nam Emely de Heus deel aan het eerste seizoen van de competitie. Ze kwam toen uit voor het Nederlandse MP Motorsport. De Heus behaalde dat jaar één overwinning en een tweede plek. Beitske Visser, die teamgenoot was van De Heus in de W-Series, is met 28 jaar te oud voor de F1 Academy en kan dus niet deelnemen aan de competitie.

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024