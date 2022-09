Dan Fallows, sinds dit seizoen de technisch directeur van Aston Martin, ziet bij zijn nieuwe team overeenkomsten met Red Bull, zijn oude werkgever.

Fallows nam vorig jaar afscheid van Red Bull en kon – na negen maanden gardening leave – aan de slag als technisch directeur bij Aston Martin. De Brit was toe aan ‘een nieuwe uitdaging’ en die heeft hij bij het worstelende Aston Martin gevonden.

Nu Fallows er al een paar maanden werkt, ziet hij overeenkomsten met Red Bull. “Een van de spannendste delen van het avontuur van Red Bull was toen het team van Jaguar evolueerde”, legt Fallows uit. “Een klein team met een zeer beperkt budget had plotseling aanzienlijk meer budget, meer middelen en meer technische kracht aan de top van de organisatie.”

Lees ook: Aston Martin houdt rekening met ‘uitdaging’ door komst Alonso

“Het team zien groeien, deel uitmaken van die groei, deel uitmaken van het succes, zelfs onderweg fouten maken en daarvan leren, het was ongelooflijk spannend. Wat er nu bij Aston Martin gebeurt, lijkt erg op wat er toen bij Red Bull gebeurde”, aldus Fallows.

Groene Red Bull

Eerder dit jaar werd de naam Fallows nog genoemd vanwege het updatepakket dat Aston Martin meenam naar Barcelona. De B-spec van de AMR22 vertoonde veel gelijkenissen met Red Bull en werd gekscherend de ‘groene Red Bull’ genoemd. Het leidde tot verontwaardiging bij Red Bull, waar ze vreesden dat er meer informatie was meegenomen dan de bedoeling.

Lees ook: FIA geeft groen licht voor ‘groene Red Bull’ van Aston Martin na grondige inspectie

Fallows benadrukt dat hij niets te maken had met dat ontwerp. “Nee. Helemaal niets. De upgrade was al ontworpen voordat ik aankwam”, beklemtoont de technisch directeur. “Ik begrijp volledig waarom het team het gedaan heeft. De auto is altijd ontworpen met twee concepten in gedachten en al heel vroeg was het gevoel dat we de verkeerde kant op waren gegaan.”

“De beslissing om over te stappen heeft me geholpen om sneller op snelheid te komen: ik begreep meer van het concept dat we tijdens de Grand Prix van Spanje hebben geïntroduceerd dan van het vorige concept”, besluit Fallows.