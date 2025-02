Bijna zeventig jaar nadat de Mercedes W196 R in handen van de legendarische Juan Manuel Fangio het wereldkampioenschap won, breekt deze Duitse bolide opnieuw records. Historische Formule 1-auto’s zijn geliefde verzamelobjecten, maar deze Silberpfeil spant nu definitief de kroon. De W196 R leverde dit weekend tijdens een veiling een recordbedrag van ruim vijftig miljoen euro op.

De W196 R Stromlinienwagen, zoals de auto eigenlijk heet, werd zaterdag geveild in Stuttgart, de thuishaven van Mercedes-Benz. Experts speculeerden dat de bolide een recordbedrag zou opleveren, maar het beoogde prijskaartje van vijftig miljoen euro werd zelfs overschreden. De nieuwe eigenaar legde maar liefst 51.155.000 euro neer voor dit stukje Formule 1-geschiedenis. Daarmee is deze Mercedes officieel de duurste Formule 1-auto ooit. Het record was lange tijd in handen van een ‘reguliere’ uitvoering van de W196; in 2013 ging deze voor tweeëntwintig miljoen euro onder de hamer. Een koopje.

Fangio en Moss

De legendarische Juan Manuel Fangio veroverde tussen 1954 en 1955 twee titels met de Mercedes W196. In totaal won de auto elf Grands Prix. Naast de Argentijnse kampioen heeft ook Stirling Moss, ‘de beste coureur die nooit een kampioenschap heeft gewonnen’, achter het stuur van een W196 gezeten. De auto die dit weekend werd geveild, werd gebruikt tijdens de Italiaanse Grand Prix van 1955. Deze werd aangeboden vanuit de collectie van het Indianapolis Motor Speedway Museum.

Een saillant detail: de W196 R Stromlinienwagen is niet de duurste auto die ooit is geveild, al is dat record ook in handen van een Mercedes. In 2022 werd de 300 SLR Uhlenhaut Coupé vanuit de privécollectie van Mercedes verkocht aan een particuliere verzamelaar. Voor dit model werd destijds 135 miljoen euro betaald.

