Valtteri Bottas keert in 2025 terug naar Mercedes als test- en reservecoureur. Toen hij in 2022 bij het team van Sauber terechtkwam, onderging hij een heuse transformatie. De Fin omarmde de media-aandacht in de Formule 1 en koos voor een opvallende, nieuwe look. Bovendien bracht hij een eigen naaktkalender op de markt. Toto Wolff verklapt alvast dat de eigenzinnige Bottas in de toekomst minder vrijheden zal genieten, omdat de reputatie van Mercedes op het spel staat.

In gesprek met PlanetF1 sprak Toto Wolff over de rentree van Valtteri Bottas bij Mercedes. Na een kleurloos seizoen bij Sauber kreeg de Fin geen nieuw Formule 1-contract aangeboden. Zodoende mocht hij terugkeren naar de Silberpfeilen, waar hij George Russell en debutant Andrea Kimi Antonelli zal ondersteunen. Wolff plaatst echter zijn vraagtekens bij het nieuwe imago van Bottas.

‘Coach voor Kimi’

“Wij zijn Mercedes, dus die naaktkalender kan niet langer door de beugel”, grijnsde Wolff. “Dat hebben we vrij snel duidelijk gemaakt. Natuurlijk willen we wel dat hij authentiek blijft. Als hij dat lelijke matje in zijn nek wil behouden, moet hij dat zeker doen”, voegde hij lachend toe.

Naast zijn werk als test- en reservecoureur krijgt Bottas nog een andere rol, zo onthulde Wolff. De Fin moet een soort mentor worden voor Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan, die in januari pas zijn autorijbewijs haalde, staat voor zijn eerste seizoen in de Formule 1. “Een belangrijk onderdeel van Valtteri Bottas’ rol is dat hij Kimi (Antonelli, red.) gaat helpen. Hij zal dienst doen als coach; Kimi moet leren van Valtteri en van George (Russell, red.).” Experts fluisteren dat Bottas, mocht Antonelli teleurstellen, gedurende het seizoen mogelijk zelfs zou kunnen instappen bij Mercedes.

