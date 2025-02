George Russell blikt alvast vooruit op het 2025-seizoen. De Mercedes-coureur gaat zijn vierde jaar in bij de Duitse renstal, en ziet ook hoe hij een nieuw hoofdstuk in zijn Formule 1-carrière tegemoet gaat. Daar komt ook de samenwerking met debutant Andrea Kimi Antonelli bij kijken, en de reünie met oude rivaal Valtteri Bottas.

George Russell gaat zijn zevende seizoen in de Formule 1 in, en behoort inmiddels niet meer tot de jongste coureurs op de grid. De Mercedes-coureur ziet hoe in 2025 zes rookies aan de startlijn zullen staan, en gaat daardoor zelf ook een nieuw hoofdstuk in zijn carrière tegemoet. “Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik sluit mijn begin af en ga de middenfase in”, vertelt Russell in een interview met Mercedes. “Lewis was 29 toen hij bij Mercedes kwam en al die kampioenschappen begon te winnen en Michael was begin 30 bij Ferrari.”

“Tegenwoordig begint iedereen steeds jonger, mijn debuut kwam op mijn twintigste. Maar ik voel me nu klaar om rollen bij het team te vervullen.” Eén van de jonge debutanten in 2025 is Russells teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. “Hij is zo’n fantastische coureur. Hij heeft nog geen ervaring, maar ik weet zeker dat hij snel op snelheid zal zijn,” zegt de Brit over de jonge Italiaan.

Bottas

Naast het nieuwe gezicht van Antonelli staat Russell ook een reünie met een oude bekende te wachten in 2025: Valtteri Bottas. In 2022 verving Russell Bottas bij Mercedes, nadat de twee eerder tegen elkaar waren gecrasht op Imola in 2021. “Jaren geleden was het duidelijk dat we geen sterke band hadden, maar we zijn allebei professionals en onze relatie is gegroeid, we reizen vaak samen en zien elkaar in hotels of in de sportschool”, aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar.

De Brit kijkt vooral uit naar de ervaring die de Fin mee kan brengen naar het Duitse team, maar zal niet zo gauw het opvallende kapsel van Bottas overnemen. “Misschien kan hij mij wat van zijn haar aan de achterkant geven en ik hem wat van mijn haar aan de zijkant”, grapt Russell. “Ik denk dat we iets heel bijzonders zouden kunnen maken van die twee!”

