Max Verstappen is door fans wereldwijd verkozen tot de beste coureur van dit seizoen. De Nederlander kreeg een 8,8 van de fans en versloeg daarmee Lewis Hamilton.

De Formule 1 heeft fans wereldwijd gevraagd om de coureurs dit seizoen een cijfer te geven. Daarbij is Verstappen als winnaar komen bovendrijven met een ruime voldoende: 8,8. Lewis Hamilton moest net als dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De Brit kreeg een 8,36 van de fans. Uiteindelijk is de top drie hetzelfde als het podium in Abu Dhabi: Carlos Sainz werd met een 7,75 beloond voor zijn sterke eerste seizoen bij Ferrari.

Lees ook: Palmer over Verstappen: ‘Zouden wel eens nieuw tijdperk van dominantie kunnen meemaken’

Pierre Gasly kwam wel nog in de buurt van Sainz. Hij kreeg van de fans een score van 7,71 en is op de vierde plaats terug te vinden. McLaren-coureur Lando Norris was volgens de fans ook een van de beste coureurs van dit seizoen. Hij mag tevreden zijn met de 7,65 die hij heeft gekregen. Sergio Pérez staat zesde met een 7,17, gevolgd door Fernando Alonso (7,12), George Russell (6,78), Charles Leclerc (6,77) en Esteban Ocon (6,60).

Lees ook: Verstappen door teambazen verkozen tot beste coureur van 2021

Onlangs gaven ook negen teambazen – Ferrari-teambaas Mattia Binotto deed niet mee – hun top tien coureurs van dit seizoen. De coureurs kregen, net als bij de races, 25 punten voor de eerste plaats en één punt voor de tiende. Ook daar werd Verstappen tot winnaar gekroond. De Nederlander kreeg 188 punten ten opzichte van de 174 van Hamilton.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Het kampioensnummer ligt ook in de supermarkten. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!