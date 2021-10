Max Verstappen is wereldwijd de populairste Formule 1-coureur, blijkt uit een grote enquête van de Formule 1. Ruim honderdduizend fans stemden op hun favoriete coureur en team, waarbij enkele verrassingen naar voren kwamen.

Maar liefst 167.302 Formule 1-fans vulden de enquête van de Formule 1, uitgevoerd door Nielsen en Motorsport Network, in. Daarin werd de fans naar verschillende dingen gevraagd, waaronder wat zij vinden van de huidige staat van de Formule 1 en ook hoe zij de Formule 1 zouden omschrijven. Daarnaast werden ook vragen gesteld over hun favoriete coureur, team en race-evenementen.

Foto: BSR Agency

Bij de coureurs kwam Max Verstappen als winnaar uit de strijd. Hij kreeg maar liefst 14,4 procent van de stemmen. Dan kan al direct gedacht worden dat er veel Nederlandse fans zijn geweest die op hem hebben gestemd, maar niets is minder waar. De Nederlander geniet namelijk ook veel steun vanuit de Verenigde Staten en Japan, thuisland van motorleverancier Honda.

Op nummer twee staat Lando Norris, die met 13,7 procent van de stemmen nog dicht in de buurt kwam van Verstappen. De Brit was bovendien de populairste coureur bij de vrouwen terwijl ook de fans van onder de 24 hem massaal als favoriet aanwezen. Lewis Hamilton was dan wel de nummer één in het Verenigd Koninkrijk en tweede in de Verenigde Staten, maar moest het in deze populariteitswedstrijd met de derde plaats doen.

Van alle tien de teams kwam McLaren als de topfavoriet naar boven drijven. Zij kregen bijna een derde (29,5 procent) van de stemmen, terwijl Red Bull (19,8 procent) en Ferrari (17,9 procent) populairder zijn dan Mercedes (11,9 procent). De vijf populairste race-evenementen volgens de fans zijn Monza, Spa-Francorchamps, Silverstone, Monaco en nieuwkomer Japan, ook al ging die race vorig jaar en dit jaar vanwege het coronavirus niet door. Opvallend is dat de Grand Prix van Azerbeidzjan een stuk populairder is geworden. In 2017 stemde nog slechts 1 procent van de fans op dat evenement, dit jaar was dat 13 procent. Dat die race de afgelopen jaren enkele spektakelstukken opleverde zou daar wel eens flink bij geholpen kunnen hebben.