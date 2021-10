Daniel Ricciardo heeft naar eigen zeggen een soort haatliefde-verhouding met de Formule 1. ‘Zo extreem kan het voor mij zijn, en ik verwacht ook dat het tot het eind zo blijft’.

Dat vertelt de McLaren-coureur in de Beyond the Grid-podcast. Gevraagd door interviewer Tom Clarkson naar zijn ‘relatie’ met de Formule 1, vertelt Ricciardo dat deze ‘continu verandert’, maar: “Ik verwacht dat het tot het eind een soort haat-liefderelatie zal zijn.”

Zo extreem, vervolgt Ricciardo, ervaart hij het althans. “Omdat ik heel competitief ben. Ik weet dat mensen dan zullen zeggen: ‘natuurlijk ben je competitief, je bent coureur’, maar ik ben echt héél competitief. Dat is al zo sinds ik kind was. En ook niet alleen met racen, maar ook met een potje Uno, ofzo.”

“Ik haat verliezen, al ben ik door de jaren heen wel een betere verliezer geworden”, erkent de Aussie, die het ergens wel fijn vindt dat hij zoveel ‘vuur’ in zich heeft. “Dat maakt het soms wat pijnlijker om met tegenslag om te gaan, maar laat ook zien dat ik erom geef, ervoor ga.”

“Het zijn krachtige gevoelens, maar ik probeer er mijn voordeel mee te doen”, vervolgt de coureur uit Perth. “Dat je de dieptepunten zo meemaakt, zorgt er namelijk ook voor dat de hoogtepunten zoveel mooier zijn. Die duren daardoor haast eeuwig”, lacht hij.

Genieten

Wat zijn mentale benadering van de sport betreft, probeert Ricciardo sinds een aantal jaar de raceweekends in bredere zin te benaderen. “Ik heb op een gegeven moment een punt bereikt dat ik gewoon van de hele ervaring probeer te genieten. Dat het niet zo is dat ik alleen naar het circuit kom om me op de race te concentreren, en dat dat het dan is.”

Uitgerekend de race in het Amerikaanse Austin, waar de Formule 1 dit weekend weer is, heeft in dat opzicht zijn ogen geopend. “Want je kan hier vooraf ook naar bars en muziektentjes. Dat je hier van de hele raceweek kan genieten, maakt de hele ervaring beter.”

Ricciardo is hierdoor, zo antwoordt hij desgevraagd, voor zijn gevoel ook een betere coureur geworden. “Het werkt misschien niet voor iedereen zo, maar wel voor mij. Ik stapte toen in Austin in de auto van: ‘gisteravond was awesome, deze stad is cool en dat heeft me veel energie gegeven, dus nu ga ik nog meer lol maken in de auto’.”

Geluk

Dat Ricciardo meer van de sport en alles eromheen probeert te genieten, betekent nog niet dat hij geen succes najaagt. Sterker nog, hij streeft er nog altijd naar wereldkampioen te worden. Al wil hij zijn geluk daar niet van laten afhangen. “Misschien laat dat wel zien dat ik gegroeid ben en volwassener ben geworden.”

Begrijp hem echter niet verkeerd: “Dit betekent niet dat ik softer of minder gemotiveerd ben, maar ik wil genieten van mijn tijd in de sport. Kampioen worden is het doel, maar ik wil niet dat dat bepaalt of ik gelukkig ben of niet. Ik doe dit al tien jaar, dus weet dat er geen garanties zijn. Ik wil niet de rest van mijn leven ongelukkig zijn als het niet lukt.”

