De Brit Jake Dennis heeft de eerste ePrix van het nieuwe Formule E-seizoen gewonnen. De Nederlander Robin Frijns was tijdens de ouverture in Mexico de eerste uitvaller.

Frijns liet vooraf al aan FORMULE 1 Magazine weten geen wonderen te verwachten van de beginfase van het seizoen. Dit omdat Mahindra, leverancier van de aandrijflijn waar zijn team ABT CUPRA mee rijdt, een ontwikkelingsachterstand van enkele maanden heeft.

Het weekend in Mexico, op een ingekort Autódromo Hermanos Rodríguez, begon dan ook met een lastige kwalificatie die Frijns een negentiende startplek opleverde. De Limburger verloor een plekje bij de start en was daarna de eerste uitvaller in de eerste race met de nieuwe Gen3-auto’s.

Lees ook: Preview Formule E: Nieuwe bolides, circuits en teams in seizoen negen

Frijns stond al in de eerste ronde naast de baan, nadat hij Norman Nato raakte. Ogenschijnlijk werd Frijns verrast door hoe langzaam Nato zich door het bochtige baandeel bewoog. Nato zelf viel later ook uit. Hetzelfde gold voor Sam Bird (aandrijving) en Edoardo Mortara (crash).

Dennis trekt race naar zich toe

De safetycar was zodoende meermaals nodig, maar echt spannend werd het openingsnummer van seizoen negen van de elektrische raceklasse nooit. Vooraan rekende Dennis polesitter Lucas di Grassi in ronde twaalf in. De coureur van Andretti Avalanche keek daarna niet meer om en reed naar de zege.

Achter Dennis nam ook Porsche’s Pascal Wehrlein met een slotoffensief Di Grassi nog te grazen. Na André Lotterer finishte Jake Hughes als vijfde voor nieuwkomer McLaren, dat het team van Mercedes heeft overgenomen. Titelverdediger Stoffel Vandoorne, tegenwoordig uitkomend voor DS Penske, werd tiende.

Lees ook: Vandoorne ziet reserverol Aston Martin als kans om weer op F1-radar te komen