Een extra persconferentie, een bescheiden feest van Max Verstappen? Wat staat er te gebeuren als de Nederlander zoals verwacht zaterdagavond wereldkampioen wordt in Qatar? “We vinden wel een manier.”

Voor het veroveren van zijn derde wereldtitel volstaat een zesde plaats in de sprintrace (zelfs als teamgenoot en enig overgebleven concurrent Sergio Pérez wint). Dat zou met de rappe RB19 geen probleem moeten zijn, mits alles heel blijft en Verstappen ook in de middag geen problemen kent tijdens de sprintkwalificatie.

Of het vervelend is om op zaterdag kampioen te worden? “Voor mij niet, we kunnen de titel dan het hele weekend vieren”, zegt Verstappen met een glimlach in Qatar. Hij vervolgt: “Zaterdag is natuurlijk wel lastiger dan zondag, maar we vinden wel een manier. We gaan heus niks geks doen, want zondag is er een ook een race. En die willen we ook winnen.”

In de paddock zal het feestje er in en rond de Red Bull hospitality zaterdag niet minder om zijn bij het team. En anders is er altijd nog op zondagavond na de Grand Prix tijd voor een feest van Max Verstappen. Hij start in die race overigens vanaf pole position.

Uiteraard brengt FORMULE 1 Magazine vanuit de paddock je zaterdag én zondag al het laatste nieuws over de festiviteiten als Max Verstappen zijn derde wereldtitel heeft veroverd.

Onze podcast vanuit de paddock in Qatar:

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat van vrijdagavond hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



