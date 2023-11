Voormalig F1-coureur Felipe Massa denkt dat Red Bull er verstandig aan zou doen om het doorlopende contract van Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen, te respecteren. Ondanks de teleurstellende prestaties van de Mexicaan gedurende dit seizoen. “Zolang Max gelukkig is en het team wint zowel het rijderskampioenschap als het constructeurskampioenschap, lijkt het mij verstandig om de boel te laten zoals het nu is”, zo vertelt de Braziliaan tegen FORMULE 1 Magazine.

Volgens Felipe Massa is de belangrijkste opdracht voor Red Bull om Max Verstappen tevreden te houden. Immers, dat is de man die die prijzen binnenhaalt. “Max zit zichtbaar goed in zijn vel en wint bijna iedere race. Voor hem zou iedere verandering een verslechtering betekenen”, vertelt Massa, die na het seizoen 2017 met pensioen ging en dus nog twee jaar met Verstappen (foto boven, ook met Pérez) op de grid stond.

“Wat Max dit seizoen laat zien, is ongelooflijk goed, van ongekend niveau. Zelfs als je Lewis Hamilton of Fernando Alonso in de andere auto van Red Bull zet, ben ik er niet zeker van dat er veel zou veranderen. Misschien een klein beetje, maar geloof me, ook zij zouden Max niet verslaan.”

Een verandering van line-up zou de amusementswaarde van de sport beslist wel ten goede komen, meent Massa. Al haast hij zich te zeggen – in de geest van Sebastian Vettel – dat hij geniet van de perfectie die Verstappen laat zien. “Maar laten we eerlijk zijn, we willen liever zien dat het kampioenschap beslist wordt in de laatste bocht of in de laatste ronde, zoals in 2021 in Abu Dhabi. Als je zo redeneert, zou je de beste coureur op de grid na Max het stoeltje van Pérez bij Red Bull toewensen.”

De ideale teamgenoot van Max Verstappen

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreide reportage over de ideale teamgenoot van Max Verstappen. Aan welke eigenschappen moet de ideale teamgenoot voldoen en wie zou ervoor het stoeltje naast Verstappen in aanmerking komen? Naast Felipe Massa komen ook experts als Christijan Albers, Christian Horner en Bernie Ecclestone aan het woord. En natuurlijk Max Verstappen zelf.

