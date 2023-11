De band tussen Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase stond volgens die laatste tot 2021 nog wel eens onder druk. Inmiddels is die hechter dan ooit, zo klinkt het in de eigen podcast van Red Bull Racing. “Max is als een broertje voor me.”

Sinds het moment waarop Verstappen in 2016 van het toenmalige Toro Rosso werd overgeheveld naar Red Bull Racing werkt hij al samen met Lambiase. Inmiddels is het duo niet meer weg te denken uit de Formule 1: zowel het gezamenlijke succes als ook het gekibbel op de boordradio draagt daar aan bij. Zorgen over de band hoeft niemand zich te maken, zo zeiden ze al eerder. En dat geluid klinkt ook nu weer.

“Na zeven, acht jaar samenwerken is het normaal dat je elkaar goed kent. We weten wat elkaar wat onze triggers zijn, hoe je elkaar prikkelt of wanneer je juist een arm om de schouder moet slaan”, vertelt Lambiase. “Daardoor kunnen we samen goed omgaan met moeilijke situaties en ook genieten van de mooie momenten.”

‘Ups en downs gehad’

Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. “We hebben ups en downs gehad. Zeker in ons derde, vierde en vijfde jaar samen.” Lambiase wijst daarmee op de periode 2018-2020. “De auto was toen niet zo competitief als we wilden en hoopten. Op dat moment merkte je ook de frustratie bij Max over het feit dat hij niet kon strijden om het kampioenschap.”

In 2021 veranderde alles. Lambiase en Verstappen waren met Red Bull verwikkeld in een felle titelstrijd met Lewis Hamilton en Mercedes. “Dat jaar, 2021, was zo intens”, kijkt de engineer terug. In dat bewuste seizoen werd volgens hem de basis gelegd voor de nog betere verstandhouding die ze op dit moment hebben. De band is sterker dan ooit. Of zoals hij het zelf verwoordt: “Max is voor mij als een broertje.”

Enkele boordradio's van Lambiase en Verstappen via Viaplay:

