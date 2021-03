Fernando Alonso begint seizoen met twee titanium platen

Fernando Alonso moest even rust nemen, was niet rouwig om een aantal gemiste marketingacitivteiten en gelooft dan ook niet dat zijn fietsongeluk veel gevolgen zal hebben voor zijn seizoensstart. Gevolg van het ongeluk wel is dat hij wat extra ‘bagage’ mee moet torsen.

De Spanjaard raakte vier weken geleden gewond aan zijn gezicht toen hij tijdens een fietstraining in Zwitserland werd aangereden. Hij brak daarbij zijn kaak en een operatie volgde. “Toen ik heb tien dagen rust moeten nemen, ik heb thuis kunnen relaxen.”

“Mijn voorbereiding heeft verder geen vertraging opgelopen, ik heb hooguit wat marketingactiviteiten misgelopen dus dat was niet zo erg, haha! Ik kon door de restricties tussen Zwitserland en Engeland alleen niet bij de launch zijn.”

Tijdens de operatie moest zijn kaak recht worden gezet, daarbij zijn wat extra onderdelen gebruikt, vertelde Alonso vandaag. “Ik heb twee titaniumplaten in mijn kaak nu, deze zullen er pas na het seizoen uit worden gehaald. Ik word er verder niet door gehinderd.”

“Ik heb mijn trainingsprogramma kunnen hervatten, heb deze week in de simulator gezeten en dat ging allemaal prima. Ik verwacht geen problemen, ik heb ook niet stilgezeten de afgelopen twee jaar. Elk weekend was ik wel ergens aan het racen.”

