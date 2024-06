Voor Fernando Alonso werd de Spaanse Grand Prix – nota bene zijn thuisrace – een grote teleurstelling. Hij en teamgenoot Lance Stroll kwamen als twaalfde en veertiende over de streep. Geen punten voor beide coureurs en geen punten voor Aston Martin. Terwijl Alonso de grote topteams in de verte ziet verdwijnen, spoort hij zijn team aan de auto nog verder onder handen te nemen.

Fernando Alonso begon goed aan het huidige Formule 1-seizoen – in de eerste zes races reed hij continu in de punten en gaf hij teamgenoot Lance Stroll geregeld het nakijken. Echter, sinds de Grand Prix van Miami maakt de Spanjaard een verslagen indruk. Buiten een negende plek in Canada zijn de punten schaars geweest voor Alonso, die het liefst meevecht met zijn rivalen in de voorhoede. De ontwikkeling van de Aston Martin lijkt – net als dat in 2023 het geval was – te stagneren.

Na zijn puntloze thuisrace stond een ontevreden Alonso de pers te woord. “Ik ben wel enigszins teleurgesteld dat we geen punten hebben gescoord”, reageerde hij. “Maar aan de andere kant verdienden we het niet om in de top tien te eindigen. We waren gewoon niet snel genoeg.”

‘Oostenrijk wordt minstens zo pijnlijk’

De tweevoudig wereldkampioen weet precies waar het misgaat bij Aston Martin. “De balans in de bochten is gewoon niet goed en dat is funest voor je banden”, legde hij uit. “Dus in feite heb je twee problemen – je mist de nodige snelheid én de banden slijten veel te hard. Dat moet echt veel beter. Het is frustrerend maar we moeten ons nu volop gaan focussen op de race in Oostenrijk.”

Alonso betwijfelt echter of de Red Bull Ring voor een ommekeer kan zorgen. “Het wordt minstens zo pijnlijk ben ik bang – het circuit lijkt heel erg op Barcelona, zeker met al die lange bochten”, aldus de Spanjaard. Alonso lijkt het somber in te zien. “Het zal een zwaar weekend worden, gevolgd door nóg een uitdaging in Silverstone.” De Britse Grand Prix is de laatste race in de eerste triple header van het seizoen. “We mogen ons niet uit het veld laten slaan”, besloot Alonso. “We moeten minder kletsen en meer werken.”

