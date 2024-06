Helmut Marko zag hoe Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje weer het verschil maakte voor Red Bull. Na afloop was het vonnis in de paddock immers unaniem – McLaren had de snellere auto in Barcelona. Marko is verheugd dat Verstappen kan vertrouwen op zijn eigen kwaliteiten, al betwijfelt hij of de drievoudig wereldkampioen dit nog langer volhoudt.

Max Verstappen mocht na een strategische race voor de eenenzestigste keer naar de bovenste trede van het podium klimmen. De Grand Prix van Spanje werd een nieuwe triomf voor de 26-jarige coureur, ware het niet dat hij een behoorlijke strijd moest leveren om zijn concurrenten op afstand te houden. Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring weer over het snelste materiaal te bezitten – hij weet immers niet hoe lang Verstappen nog het verschil kan maken.

“Verstappen kan niet het hele seizoen op de limiet blijven rijden”, aldus Marko bij OE24. “Zijn inhaalmanoeuvres in Spanje waren weer geweldig, zelfs voor zijn doen. Max wint nu omdat hij veel zelfvertrouwen heeft, niet omdat de auto zo goed is.” Sergio Pérez is daar het levende bewijs van. De Mexicaan kwam in Barcelona als achtste over de finish en ontsnapte niet aan Marko’s toorn.

“We kunnen ons geen zwakte meer veroorloven”, doelde de 81-jarige adviseur op de race van Pérez. “Hij startte weliswaar vanaf de elfde plek, maar dat moet geen excuus kunnen zijn.” Helmut Marko verwelkomt de verbeterde competitiviteit van Mercedes in de strijd om de titel. Hij hoopt dat de Duitsers nu WK-punten kunnen wegsnoepen bij Ferrari en McLaren. “Dat is gunstig voor onze kansen in het wereldkampioenschap”, aldus Marko.

