Voor Sergio Pérez eindigde de Grand Prix van Spanje opnieuw in teleurstelling. Na matige resultaten in Canada en Monaco verging het de Mexicaan in Barcelona niet veel beter. Waar teamgenoot Max Verstappen zijn vaak snellere concurrenten op afstand wist te houden, kwam Pérez in Spanje niet verder dan de achtste plaats. Vier magere WK-punten maakten een ‘desastreus’ weekend compleet.

Sergio Pérez reisde met een gridstraf van drie plaatsen af naar Spanje – zijn controversiële capriolen tijdens de Canadese Grand Prix achtervolgden hem terug naar Europa. Een goede kwalificatie voor het Spaanse nummer was dus cruciaal. Helaas bleek dat een moeilijke opgave voor Pérez, die uiteindelijk de achtste tijd noteerde en daarmee pas als elfde mocht vertrekken.

In de race wist Pérez een aantal plekken goed te maken, maar niet genoeg om teamgenoot Verstappen van dienst te zijn – de drievoudig wereldkampioen stond er alleen voor in Spanje. Oud-coureur en analist Damon Hill schrok opnieuw van het gebrek aan snelheid bij Checo. “Het is toch onbegrijpelijk?”, zei hij bij Sky Sports. “Hij heeft – naast McLaren – de snelste auto, maar hij kan niet eens in de buurt komen van Max (Verstappen, red.). Het gaat om een verschil van vier of vijf plaatsen op de grid.”

Hill weet als geen ander wat voor nadelige effecten dat heeft voor Red Bull. “Pérez’ resultaten zijn echt desastreus voor het team”, vervolgde de oud-wereldkampioen. “Die willen natuurlijk dat hij zoveel mogelijk punten scoort of Verstappen helpt met verdedigen. Maar hij zit er niets een beetje in de buurt.”

‘Tijd voor perfecte weekends’

Pérez was zelf ook niet tevreden met het resultaat in Spanje. “Het grootste probleem was de startpositie”, zo blikte hij terug op de race. “De eerste stint was lastig en maakte de race uiteindelijk ook moeilijk. De concurrenten zijn gewoon erg sterk – McLaren lijkt nu het snelst, maar we weten zeker dat we terugkomen. Het is tijd voor perfecte weekends.”

De 34-jarige coureur staat inmiddels op de vijfde plek in het kampioenschap. Bij de constructeurs weet Red Bull de titel nog aardig te verdedigen, met een voorsprong van zestig punten op rivaal Ferrari. Tijdens de aankomende race in Oostenrijk wil het team weer de nodige upgrades introduceren in de hoop nog wat verder uit te lopen.

