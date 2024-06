Alles wijst erop dat Mercedes in de nabije toekomst met Andrea Kimi Antonelli in zee gaat. Toch houdt teambaas Toto Wolff een slag om de arm als het op Max Verstappen aankomt. De Oostenrijker maakt er geen geheim van dat hij de drievoudig wereldkampioen zou willen contracteren. Volgens Wolff is Verstappen inmiddels niet meer zo zeker van zijn toekomst bij Red Bull.

LEES OOK: Mercedes-CEO probeert Verstappen te paaien: ‘Zilver zou hem goed staan’

Na de Grand Prix van Spanje – waarin Mercedes opnieuw een significante verbetering liet zien ten opzichte van eerdere races – blaakt Toto Wolff van het zelfvertrouwen. De Mercedes-topman denkt dat de schuivende machtsverhoudingen in het kampioenschap Max Verstappen aan het denken zullen zetten. De Nederlander moest de afgelopen races strijd leveren om zijn titel te verdedigen.

“Laten we kijken wat er gebeurt”, zei Wolff bij Sky Italia over een mogelijke transfer van Verstappen. Is de 52-jarige teambaas ervan overtuigd dat Mercedes goed genoeg is voor de drievoudig wereldkampioen? “Ik heb altijd gezegd dat de auto het belangrijkste is”, reageerde hij. “Pas als de auto goed is, willen de beste coureurs naar ons komen.” De interesse van de Nederlander zou inmiddels al wel gewekt zijn. “Verstappen denkt zeker na over een transfer”, aldus Wolff.

LEES OOK: Weerbericht GP Oostenrijk: Storm op komst in Spielberg

‘Max wint races, niet Red Bull’

Mocht Verstappen er ooit voor kiezen om Red Bull toch te verlaten, dan heeft Wolff hem alvast overladen met lof. Ook hij ziet dat de Limburger de afgelopen races het verschil maakte. “Max wint de races, niet Red Bull“, benadrukte Wolff. De Oostenrijker hoopt in de aankomende Grands Prix weer een inhaalslag te maken op zijn rivalen. “Norris en Verstappen zullen altijd de snelste zijn”, gaf hij toe. “Oostenrijk is ons niet altijd goedgezind geweest, dus we moeten nog maar zien hoe dat gaat lopen. Silverstone is gelukkig een snel circuit waar onze auto’s het altijd goed hebben gedaan.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).