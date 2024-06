Na teambaas Toto Wolff doet ook de CEO van Mercedes-Benz, Ola Källenius, zijn best om Max Verstappen te paaien. De Zweeds-Duitse topman hoopt de drievoudig wereldkampioen in de toekomst aan zijn Formule 1-team te binden. Na het schandaal rondom Christian Horner werd Verstappen kort gelinkt aan een transfer naar Mercedes.

LEES OOK: Horner geeft gehoor aan alarmkreet: ‘Verstappen behoeft meer performance’

Ola Källenius besprak met de Duitse tak van Sky Sports de veronderstelling dat Max Verstappen ooit tóch bij Mercedes terechtkomt. De 26-jarige coureur heeft tot en met 2028 een contract bij rivaal Red Bull. Waarschijnlijk zijn er wel genoeg clausules waarmee hij vervroegd onder die samenwerking uit kan komen. Källenius weet dat Mercedes wel de snelste auto zal moeten hebben, wil het een aantrekkelijk alternatief vormen voor Verstappen.

“De beste coureur wil wel de beste auto hebben”, zei hij over Verstappen. “Het is onze taak om dat te kunnen aanbieden.” Källenius weet dat de nieuwe reglementen van 2026 kansen bieden voor zijn team. “De kaarten worden dan opnieuw geschud”, aldus de CEO. “Wie weet wat er dan staat te gebeuren. Maar zilver zou hem (Verstappen, red) wel goed staan”, maakte hij de Limburger het hof.

LEES OOK: Nieuwe superlicentie-regels maken de weg vrij voor 17-jarige Andrea Kimi Antonelli

In 2025 lijkt Mercedes het vertrouwen te leggen in Andrea Kimi Antonelli. Teambaas Toto Wolff is erg gesteld op de jonge Italiaan, die sinds kort ook in aanmerking komt voor vrije trainingen. Vooralsnog kon hij alleen testdagen afwerken met de silver arrows. Antonelli debuteerde dit seizoen in de Formule 2 en staat na zes rondes op de negende plaats in het kampioenschap – dat is ver boven teamgenoot Oliver Bearman, die volgend jaar waarschijnlijk instapt bij Haas.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)