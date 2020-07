Ferrari-baas Elkann richt blik na slechte seizoenstart op toekomst: ‘Blik op 2022’

Ferrari-baas John Elkann voorspelt twee erg magere jaren voor de Scuderia. Volgens de Amerikaanse Italiaan zal het Italiaanse team dit en volgend jaar geen enkele race winnen. Vanaf de regelrevolutie in 2022 wil Elkann Ferrari opnieuw vooraan zien strijden. Tot dan hoopt hij op steun van de tifosi, want “we hebben samen nog een lange weg te gaan”.

Wat sommigen tijdens de wintertests al vreesden, werd tijdens de eerste races van 2020 bevestigd: Ferrari kan Mercedes niet bedreigen en heeft zelfs moeite om zich als tweede of zelfs derde team te manifesteren. Volgens beide coureurs moet de SF1000 op alle vlakken verbeterd worden. Ferrari-baas John Elkann beseft dat het team uit Maranello een moeilijke periode tegemoet gaat.

“De realiteit is dat we niet competitief zijn. Dat hebben we de voorbije weken gezien en dat zullen we nog wel vaker gaan zien”, voorspelt Elkann in gesprek met de Gazzetta dello Sport. De Amerikaanse Italiaan richt de blik daarom op 2022, wanneer er in de F1 een regelrevolutie plaatsvindt. “We moeten nu een fundament leggen om ervoor te zorgen dat we vanaf 2022, als de reglementen veranderen, wel weer competitief kunnen zijn. Daar geloof ik nog steeds in.”

Elkann lijkt de hoop voor dit en volgend jaar dus te hebben opgegeven. “Ferrari maakt een moeilijke periode door en dat is ook al enige tijd aan de gang. We hebben geen constructeurskampioenschap meer gewonnen sinds 2008 en geen coureurstitel sinds 2007”, benoemt Elkann de harde statistieken. “Sindsdien hebben we in F1 eerst een cyclus gehad waarin Red Bull veel won door hun aerodynamische kracht en vervolgens een Mercedes-tijdperk vanwege hun sterke hybride motoren.”

Ook dit jaar loopt het niet bij Ferrari. “Dit jaar zijn we niet competitief door enkele onderliggende problemen in ons F1-project. We hebben structurele problemen met de aerodynamica en de complete werking van onze auto. Daarnaast hebben we motorvermogen verloren.” Elkann hoopt tijdens deze moeilijke periode op de steun van de tifosi. “Juist daarom is het belangrijk om nu open en eerlijk te zijn tegen. We hebben samen nog een lange weg te gaan.”

