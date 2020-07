Ralf Schumacher: ‘Herstructurering bij Ferrari is niet de oplossing’

Ralf Schumacher betwijfelt dat de herstructurering bij Ferrari de problemen bij het Italiaanse team zal oplossen. Volgens de Duitser zit het probleem dieper dan enkel de invulling van de rollen bij Ferrari. “‘Ik zou voorstellen alles te slopen en de fundering opnieuw te leggen.”

Ferrari kondigde vorige week een aantal veranderingen binnen haar technische afdeling aan. Zo heeft de Scuderia een nieuwe afdeling in het leven geroepen: Performance Development. Enrico Cardile zal deze nieuwe afdeling leiden. Onder meer Rory Byrne, hoofdontwerper van Ferrari in de succesvolle jaren van Michael Schumacher bij het team, en David Sanchez zullen bij de afdeling betrokken zijn.

“Het klinkt alsof ze de buitenwereld proberen te laten zien dat er iets aan het veranderen is”, reageert Ralf Schumacher bij Sky Sports Duitsland. “Ik weet niet of dat de oplossing is.” Volgens de zesvoudig racewinnaar zal het enige tijd duren voordat Ferrari weer op het goede pad is. “Deze auto’s zijn zo complex”, legt de Duitser uit. “Als er ergens iets misgaat, moet je eerst weten waar het probleem zit. Dat onderzoeken zal zeker tot de winter duren, dus we kunnen alleen maar hopen dat ze volgend jaar sterker zullen zijn,” voegt Schumacher eraan toe.

De Duitser denkt dan ook dat de problemen bij Ferrari dieper zitten dan de invulling van enkele taken binnen de technische afdeling. “Ik zou voorstellen alles te slopen, een gat te graven en de fundering opnieuw te leggen”, aldus Schumacher.



