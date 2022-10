Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen zondag tijdens de Grand Prix van Japan aan de bak moeten. De twee Ferrari-coureurs werden in de kwalificatie met minimaal verschil tweede en derde achter Max Verstappen. De Nederlander pakte op Suzuka zijn achttiende pole position in de Formule 1.

Op de meet bleef het verschil tussen Verstappen en de beide Ferrari’s weliswaar beperkt tot enkele honderdsten, maar de gezichten van de mannen uit Maranello spraken boekdelen. Charles Leclerc (tweede op 0.010 seconde) had het na afloop van de kwalificatie over een ‘listig rondje’. “Wat je ook doet, als je snel bent in de ene sector, verlies je weer wat in een andere sector. Ik heb geprobeerd een balans te vinden, maar had wat moeilijkheden met mijn banden in het laatste deel en verloor daardoor wat tijd, dus ja.”

Verstappen houdt Leclerc nipt van poleposition af voor GP Japan

Hoewel Leclerc niet tevreden was over zijn rondje, verwacht hij zondag competitief te kunnen zijn. “We hebben [door de verregende vrijdag] weinig racedata. Dat is een uitdaging, maar de auto voelde goed. We moeten natuurlijk wel de omstandigheden afwachten, het lijkt er op dat we wat regen krijgen. Het zou weleens een leuke race kunnen worden.”

Sainz baalt van honderdsten

Teamgenoot Carlos Sainz finishte uiteindelijk op de derde plaats. De Spanjaard kwam 0.057 seconde tekort voor pole. Frustrerend, want hij was in Q1 en Q2 nog de snellere van de twee Ferrari’s. “Het was ondanks wat wielspin in de laatste bocht een prima rondje, maar het is zonde dat ik net geen pole heb. Er zijn nu al zoveel kwalificaties geweest dat Max, Charles en ik binnen een halve tiende van elkaar zaten, maar die laatste paar honderdsten vallen net altijd de andere kant op. Ik hoop dat het in de komende races een keer mijn kant op komt en dat ik een keer pole kan pakken.”

Carlos Sainz in actie op Suzuka (Motorsport Images)

De Spanjaard put hoop uit de weersvoorspelling voor zondag. “We weten niet hoe laat het gaat regenen, maar er kan natuurlijk veel gebeuren. Dat kan om voor, tijdens of na de race zijn. Maar ik heb een set zachte banden kunnen uitsparen, dus ik denk dat ik in een goede positie zit om morgen met Max te vechten.”

Weerbericht GP Japan: Formule 1 wacht opnieuw een natte race