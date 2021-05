De onregelmatige toepassing van de track limits is al weken een discussiepunt in de Formule 1. Ook Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben zich na de Spaanse GP uitgesproken over de kwestie van de track limits. De Monegask en Spanjaard pleiten voor één duidelijk regel en hebben bovendien een voorkeur. “Liever kerbs dan de witte lijn.”

Net als Pierre Gasly na de Grote Prijs van Imola stellen beide Ferrari-rijders dat, voor de coureurs, de kerb een betere keuze zou zijn als track limit. “Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Persoonlijk zou ik graag zien dat de kerb de baanlimiet is, want in de auto voel je de vibraties van de kerbstone”, legt Charles Leclerc uit aan Motorsport.com.

“We zitten heel laag in de wagen dus het is heel erg lastig om te bepalen of je op de witte lijn rijdt of er twee centimeter naast zit. Ik geef de voorkeur aan kerbs.” Wat de Formule 1 en FIA ook beslissen, de Monegask wil vooral duidelijkheid. “Wat het ook wordt, het moet consistent gebeuren.”

Teamgenoot Carlos Sainz is het gedeeltelijk eens met Leclerc. “Persoonlijk zie ik het liefste een grindbak naast de kerb. Als je dan een fout maakt, is het klaar.”

Sainz heeft dus de voorkeur voor een ‘natuurlijke’ track limit. “Ja, met inachtneming van de veiligheid, zie ik het liefste grind of gras naast de kerb. Dan zou deze hele discussie er niet zijn. Mocht er toch asfalt liggen, dan ben ik het eens met Charles: ik heb liever kerbs dan de witte lijn. Die kunnen we inderdaad niet zien”, aldus de Spanjaard.

