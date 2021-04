Net als tijdens het openingsweekend in Bahrein eisen de track limits ook in Imola een hoofdrol op. Menig coureur zag zijn rondetijd tijdens de kwalificatie op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari geschrapt worden, zo ook Pierre Gasly. De Fransman, die zich als vijfde kwalificeerde, pleit voor duidelijke regels.

Pierre Gasly zag tijdens kwalificatie op Imola meerdere van zijn rondetijden geschrapt worden door het overschrijden van de tracklimits. Op het moment dat het er echt toe deed, aan het einde van Q3, klokte de Fransman de vijfde tijd. Ondanks zijn sterke prestatie praat Gasly zaterdagnamiddag vooral over de track limits voor de camera van Ziggo Sport.

“Uiteindelijk zijn we erin geslaagd de track limits te verslaan”, blikt Gasly terug op de kwalificatie. “Ik wil niet klagen, want de track limits zijn voor iedereen dezelfde, dus je moet ze respecteren, maar het is al het tweede weekend op rij is dat de regels een beetje gek zijn. In de ene bocht kan je doen wat je wil, in een andere mag je niet over de witte lijn…”

Gasly pleit dan ook voor meer duidelijkheid omtrent de track limits. “Ik denk dat we gewoon duidelijkheid nodig hebben. Één regel die zegt: zo is het. Bijvoorbeeld dat de witte lijn overal de grens vormt, of de curb. Ik denk dat we het erover eens zijn dat de curb misschien wel het beste zou zijn, die voel je namelijk in de auto. De witte lijn voel je niet altijd als je met 260 kilometer per uur door een bocht rijdt”, legt de Fransman zijn voorstel uit.

Ondanks het track limits-debat komt Gasly ook nog even terug op zijn prestatie in de kwalificatie. “Het is leuk om P5 te kwalificeren, dat is een geweldige kwalificatie voor ons.” Op zondag rekent de AlphaTauri-coureur op een goede strategie. “Inhalen hier is moeilijk, maar niet onmogelijk. De strategie zal een grote rol spelen, dat is zeker. Onze auto is goed en het is positief dat we zo dicht bij de topteams zitten. Ik ben opgewonden voor de race morgen”, aldus Gasly.

