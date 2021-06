Ferrari verraste twee weken geleden in Monaco vriend en vijand door vooraan mee te doen met Mercedes en Red Bull. Charles Leclerc en Carlos Sainz rekenen er echter niet op dat de Scuderia in Azerbeidzjan – of elders – weer zo goed in vorm is.

Dat komt natuurlijk omdat Monaco zo’n uniek circuit is. Dat precies aansloot bij de sterke punten van Ferrari’s 2021-auto, die excelleert in langzame bochten. “Die heb je hier in Bakoe ook wel, maar je hebt hier óók veel lange rechte stukken”, legt Leclerc uit. “Ik verwacht dus dat we hier weer op het niveau van vóór Monaco zitten.”

Ferrari zou dan dus weer het derde of vierde team zijn – op afstand van Mercedes en Red Bull, in plaats van zich in de strijd met deze twee toonaangevende teams te mengen. Sainz typeert Bakoe als ‘een heel ander circuit’ dan Monaco. “Volgens mij rijden we twee kilometer vol gas, en topsnelheid en accelereren zijn nog zwakke punten voor ons.”

“Als de auto het hier in de langzame bochten die er zijn net zo goed doet als in Monaco, kunnen we wel redelijk competitief zijn”, denkt Sainz. “Maar niet zo snel als in Monaco, dat was echt een one-off”, denkt ook de Spanjaard, die in Monaco nog op het podium stond.

Of Ferrari haar Monaco-vorm dit jaar überhaupt nog een keer kan halen, vindt Leclerc lastig te zeggen. “Ik denk echt dat die race op zich stond. Het is zo’n specifieke baan. Kijk je naar de kalender, dan komt Singapore er het dichtst bij in de buurt. Maar de omstandigheden zijn daar heel anders, want het is er veel heter.”

