Ferrari-duo voorzichtig optimistisch: ‘Auto lijkt hier wat beter te gaan’

Meer bochten en minder rechte stukken, en meer behoefte aan downforce dan aan motorvermogen: de Hungaroring lijkt Ferrari’s SF1000-bolide wat beter op het onwillige lijf geschreven dan de Red Bull Ring van de vorige twee raceweekends. “Het ging eigenlijk beter dan verwacht.”

Die laatste opmerking komt op naam van Charles Leclerc, zevende in de grotendeels droge eerste sessie en tiende in de verregende tweede training. De verrassing zit hem er wellicht vooral in dat Ferrari op de Hungaroring met dezelfde auto aantreedt als tijdens race twee op de Red Bull Ring, toen het met veel updates kwam.

“De auto lijkt het echter beter te doen op dit circuit, dat is uiteraard fijn”, refereert Leclerc aan VT1, want na de lunch had hij het juist wat moeilijker door setup-keuzes die hij had gemaakt. “We probeerden van alles en ik was toen eigenlijk niet zo blij met de auto.” Maar: “In de ochtendsessie zagen we dus wat positieve signalen.”

Sebastian Vettel was in die training iets sneller dan Leclerc en eindigde als zesde. “Wel oké”, zegt hij. “Ik denk sowieso dat dit circuit wat beter voor ons zou moeten zijn. Hopelijk is dat zaterdag nog zo. We weten dat pas in de kwalificatie zeker”, weet Vettel, die in de natte tweede vrijdagtraining overigens het snelst was van allemaal. “We hebben nog huiswerk te doen, maar dit leek dus een betere dag voor ons.”

